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В ЦИК России оценили решение Украины по российским наблюдателям
13 июля 2019, 01:39 • 68 • Украина
Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев прокомментировал решение ЦИК Украины отказать в регистрации российским наблюдателям на выборах в Верховную раду.
РИА Новости
«Это ожидаемо, хотя где-то была какая-то иллюзия, что могут в новых обстоятельствах принять иное решение, которое говорило о том, что меняется настроение и в политике, и в отношениях», — цитирует его ТАСС.
Булаев отметил, что «закрытость никогда ни к чему хорошему не приводит».
Ранее в ЦИК Украины отказали в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Такое решение принято, поскольку эти лица являются гражданами России, которые в соответствии с украинским законом «не могут быть официальными наблюдателями».
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