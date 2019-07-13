В ЦИК России оценили решение Украины по российским наблюдателям

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев прокомментировал решение ЦИК Украины отказать в регистрации российским наблюдателям на выборах в Верховную раду.

«Это ожидаемо, хотя где-то была какая-то иллюзия, что могут в новых обстоятельствах принять иное решение, которое говорило о том, что меняется настроение и в политике, и в отношениях», — цитирует его ТАСС.

Булаев отметил, что «закрытость никогда ни к чему хорошему не приводит».

Ранее в ЦИК Украины отказали в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Такое решение принято, поскольку эти лица являются гражданами России, которые в соответствии с украинским законом «не могут быть официальными наблюдателями».