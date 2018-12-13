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В ЦИК России оценили решение Центризбиркома Украины прекратить сотрудничество
13 декабря 2018, 14:25 • 148 • Украина
Замглавы ЦИК России Николай Булаев в беседе с RT прокомментировал решение Центральной избирательной комиссии Украины о прекращении сотрудничества.
РИА Новости
«Невосполнимая потеря» для Центральной избирательной комиссии России. Я не помню, когда мы последний раз обсуждали какие-то общие проблемы... Мы с коллегами со всеми общаемся, у нас камня за пазухой нет. Мы рады общаться и поделиться тем опытом работы, который есть у Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», — сказал Булаев.
Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия Украины прекращает сотрудничество с ЦИК России.
Как отмечалось, это связано со вступлением в силу закона «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией».
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