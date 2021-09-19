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В ЦИК РФ продемонстрировали сложность вброса бюллетеней на выборах в ГД

19 сентября 2021, 16:30  •  32 • Политика
В Центральной избирательной комиссии в воскресенье, 19 сентября, наглядно продемонстрировали, насколько сложно совершить вброс бюллетеней на проходящих выборах в Госдуму.
Так, члены ЦИК РФ предложили журналистам попробовать незаметно вбросить дополнительные бюллетени, однако у представителей СМИ это не вышло, поскольку щель в урне для голосования оказалась слишком узкой.
«У нас 60-сантиметровый бюллетень почти по каждому виду выборов. Мне вчера в Московской области выдали четыре бюллетеня такой длины. Сначала я их все сложила, пыталась впихнуть, у меня не сразу получилось», — рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Ранее в этот день глава Центризбиркома призвала уволить председателя территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае из-за нарушения на участке в Пятигорске. На показанной в Центризбиркоме видеозаписи видно, как на УИК 1085 в этом городе ночью в помещении, где находятся сейфы с бюллетенями, были люди. Камеру, которая была направлена на эти сейфы, закрыли тряпкой.
Памфилова указала на то, что это верх цинизма, наглости и полной уверенности в безнаказанности. Она призвала к скорейшей передаче материалов в полицию.
Как указал глава координационного совета Общественной палаты (ОП) по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, в ходе парламентских выборов продолжается большой поток фейковой информации. Также в ОП сообщили, что всего за два прошедших дня голосования выявлено около 10 тыс. ложных сообщений о выборах, из них почти 7 тыс. — в пятницу.
В свою очередь в Лиге безопасного интернета рассказали «Известиям», что фейки все чаще встречаются в социальных сетях TikTok, YouTube, Facebook и Telegram. В организации отметили, что ЦИК России быстро реагирует на фейковые сообщения о нарушениях в проведении выборов.
Накануне член правления Национального агентства Италии Алессандро Ловато сообщил, что в ходе процесса голосования избирателей на выборах в Госдуму РФ все было очень прозрачно и понятно. По словам Савино Спинелли из Италии, который выступил международным наблюдателем на выборах, он «впервые в жизни видит такую степень подготовки к выборам». По его словам, данная процедура прозрачна.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке.
Возможность электронного голосования предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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