В ЦИК разъяснили механизм возможного участия иноагентов в наблюдении за выборами

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России разъяснили механизм возможного участия иностранных агентов в наблюдении за выборами и их освещении.

Как уточняется в материалах Центризбиркома, с момента принятия в 2002 году федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» законодательство о выборах закрепляет ограничение на иностранное вмешательство в выборы.

«Указанное ограничение первоначально было предусмотрено для иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций. В этой связи отмечаем, что новацией для избирательного законодательства положения, защищающие выборы от внешнего воздействия, не являются», — приводит «РИА Новости» текст разъяснений 8 сентября.

При этом законодательство о выборах не предусматривает прямой запрет быть наблюдателями для граждан, которые связаны с организацией, выполняющей функции иностранного агента, указали в ЦИК.

«Таким образом, граждане Российской Федерации, участвующие в деятельности организации, выполняющей функции иностранного агента, вправе быть наблюдателями наравне с иными гражданами Российской Федерации», — объяснили в комиссии.

Вместе с тем эти граждане, как и любые другие, могут представлять только назначивший их субъект — кандидата, политическую партию или общественную палату. Осуществлять деятельность наблюдателей при этом они могут только в интересах назначивших их субъектов, а не в интересах организации, выполняющей функции иностранного агента.

«Кроме того, действуя в личном качестве (от своего имени) и не представляя при этом организацию, выполняющую функции иностранного агента, граждане могут участвовать в качестве привлеченных экспертов в обучении, которые проводят иные организации, имеющие на это право», — говорится в материале.

Уточняется, что организация, выполняющая функции иностранного агента, не может направлять наблюдателей на выборы, а также обучать их и иным образом участвовать в избирательных кампаниях. Однако СМИ-иноагенты не ограничены в праве на получение и распространение информации.

«В этой связи СМИ, выполняющие функции иностранного агента, вправе участвовать в информировании избирателей, то есть освещать проводимую избирательную кампанию при условии соблюдения принципов достоверности, объективности и равенства прав политических партий и кандидатов», — подчеркивается в документе.

Также в ЦИК указали на недопустимость тенденциозного освещения избирательной кампании. Кроме того, недопустимы предпочтения в освещении деятельности отдельно взятых кандидатов и политических партий.

«Следует отметить, что соблюдение вышеуказанных принципов является общим требованием законодательства Российской Федерации, действующим в отношении всех СМИ, независимо от особенностей их правового статуса», — добавили в Центризбиркоме.

9 августа глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, имеют те же права для аккредитации для освещения выборов в Госдуму, что и остальные СМИ. По ее словам, Центризбирком имеет абсолютно либеральную аккредитацию: уведомительный принцип сохранился полностью, никаких ограничений в отношении представителей СМИ не вводится для работы на избирательных участках.

Ранее, в июле, представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что внесение Минюстом РФ журналистов в список СМИ-иноагентов не означает запрета на работу. СМИ-иноагенты продолжают свою деятельность, указывал он.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.