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В ЦИК рассказали о распределении мест по итогам выборов в Госдуму

21 сентября 2021, 21:40  •  70 • Политика
Партия «Единая Россия» по итогам прошедших выборов в Госдуму получает в общей сложности 324 депутатских мандата. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ.
По федеральным спискам кандидатов «Единая Россия» получила 126 депутатских мандатов. По результатам выборов по одномандатным округам партия получила 198 мандатов. Так, у партии конституционное большинство в нижней палате парламента.
У партии КПРФ 57 мандатов. «Справедливая Россия — за правду» получает 27 мандатов, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.
Кроме того, по одному депутатскому мандату получили партии «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста». Помимо этого, депутатские мандаты достанутся пяти самовыдвиженцам.
В пресс-службе ЦИК «Известиям» сообщили, что эти данные пока предварительные. Окончательные результаты ЦИК объявит в пятницу, 24 сентября.
Ранее во вторник в ЦИК РФ сообщили, что «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). По итогам выборов «Единая Россия» получила конституционное большинство в Госдуме, у партии более 300 депутатских мандатов.
Накануне делегация ПАСЕ оценила «хорошее» сотрудничество российских властей, а также организацию голосования на прошедших выборах в Госдуму.
Международный наблюдатель Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генеральный секретарь Сербской народной партии, депутат народной скупщины Йован Палалич заявил, что выборы в РФ соответствуют международным стандартам, электронное голосование организовано на высоком уровне.
Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов в беседе с «Известиями» назвал итоги выборов в Госдуму успешными и отметил, что все поставленные на выборы цели были выполнены. По его словам, партия обеспечила курс на стабильное развитие страны на следующие пять лет согласно требованиям избирателей.
В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном, формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Проголосовать можно было как в онлайн-формате, так и придя на участок лично. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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