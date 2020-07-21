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В ЦИК рассказали о кандидатах на довыборы в Госдуму

21 июля 2020, 18:00  •  61 • Политика
На дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам выдвинулся 31 кандидат. Это как представители партий, так и самовыдвиженцы, рассказал замглавы Центризбиркома Николай Булаев во вторник, 21 июля.
Списки представили девять партий: «Гражданская платформа», Партия пенсионеров, ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Коммунисты России» и Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС). В них в общей сложности 26 человек. Самовыдвиженцами идут пятеро, передает ТАСС.
Довыборы пройдут в единый день голосования 13 сентября. Сейчас в нижней палате парламента вакантны места от четырех регионов: Татарстана, Курской, Пензенской и Ярославской областей. Срок подачи списков кандидатов закончился 19 июля.
Ранее 21 июля Госдума приняла закон, разрешающий проведение голосования на выборах всех уровней в течение нескольких дней. Документ разрешает многодневные голосования, но не дольше трех дней. Соответствующее решение должно быть принято не позднее чем за 10 дней с даты официального объявления о назначении выборов и не подлежит пересмотру. В случае муниципальных выборов и региональных референдумов решение принимает избирком субъекта РФ.

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