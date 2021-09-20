|
В ЦИК подвели предварительные итоги выборов 2021
20 сентября 2021, 17:15 • 34 • Политика
По итогам голосования в Думу проходит пять партий
Выборы в России состоялись. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова во время подведения предварительных итогов голосования по данным обработки 99% голосов. После произошедшей стрельбы в Перми, итоговую пресс-конференцию переносили несколько раз.
Памфилова сообщила, что явка на выборы составила 51,68% – это больше, чем в прошлые кампании.
"В общей сложности в Думе будет представительство восьми партий – пять парламентских и три непарламентских. Это самое большое отличие кампании", – заявила она.
При этом Памфилова выступила с призывом решительно отменять итоги выборов на тех участках, где зафиксированы нарушения. Она сообщила, что в Петербурге минимум на одном участке придется возбуждать уголовное дело, еще по 6-7 избирательным пунктам имеются основания, чтобы выборы отменить. В двух регионах – Крыму и Калмыкии -на некоторых участках отменили результаты голосований. Всего недействительными признаны 25 830 бюллетеней на 107 участках на выборах в 35 регионах РФ.
"Единая Россия" набрала 49,8%, КПРФ – 19%, ЛДПР – 7,49%, "Справедливая Россия – за правду" – 7,42%, "Новые люди" – 5,35%.
Глава ЦИК отметила, что ЕР набрала конституционное большинство, однако результат, по сравнению с 2016 годом, оказался хуже.
Параллельно с предварительными итогами думских выборов, подсчитали результаты голосования за губернаторов нескольких регионов страны.
В пятницу, 24 сентября, ЦИК планирует утвердить итоги выборов в Госдуму.
Подпишитесь на нас
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 сентября 2021, 16:05
|
14 сентября 2021, 12:45
|
15 сентября 2021, 11:40
|
14 сентября 2021, 03:35
|
18 сентября 2021, 00:10
|
19 сентября 2021, 23:50
|
13 сентября 2021, 19:20