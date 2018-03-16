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В ЦИК оценили решение Украины не пускать россиян в посольство и консульства на выборах

16 марта 2018, 22:09  •  62 • Украина
Заявление украинской стороны о препятствии голосованию российских граждан на выборах президента России в дипломатических учреждениях на Украине является ещё одним шагом в сторону от цивилизованности.
 
© Агентство городских новостей «Москва»
 

Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Василий Лихачёв, передаёт РИА Новости.

«Это заявление действительно фиксирует тот факт, что Украина делает ещё один шаг в сторону от цивилизованности своей линией поведения в международных отношениях в соответствии с уставом ООН. К сожалению, нам приходится это констатировать», — сказал он.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что российских граждан не будут пускать в дипучреждения для голосования на выборах президента России. 

Данное заявление Киева прокомментировали в Совете Федерации и Государственной думе. 

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