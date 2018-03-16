|
В ЦИК оценили решение Украины не пускать россиян в посольство и консульства на выборах
16 марта 2018, 22:09 • 62 • Украина
Заявление украинской стороны о препятствии голосованию российских граждан на выборах президента России в дипломатических учреждениях на Украине является ещё одним шагом в сторону от цивилизованности.
© Агентство городских новостей «Москва»
Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Василий Лихачёв, передаёт РИА Новости.
«Это заявление действительно фиксирует тот факт, что Украина делает ещё один шаг в сторону от цивилизованности своей линией поведения в международных отношениях в соответствии с уставом ООН. К сожалению, нам приходится это констатировать», — сказал он.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что российских граждан не будут пускать в дипучреждения для голосования на выборах президента России.
Данное заявление Киева прокомментировали в Совете Федерации и Государственной думе.
Подпишитесь на нас
62
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
10 марта 2018, 10:24
|
14 марта 2018, 15:09
|
15 марта 2018, 19:39
|
14 марта 2018, 02:09
|
15 марта 2018, 04:09
|
14 марта 2018, 15:09
|
15 марта 2018, 20:24