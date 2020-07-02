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В ЦИК оценили идею о голосовании в течение нескольких дней

02 июля 2020, 09:00  •  62 • Политика
Переход к практике проведения выборов в течение нескольких дней, которая была опробована в ходе общероссийского голосования по изменениям в Конституцию России, потребует существенного изменения избирательного законодательства. Такое мнение выразила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в среду, 1 июля.
По ее словам, необходимо понимать, что данное голосование было «уникальной разовой акцией», однако процесс избирательный, он перманентный, и для внедрения в него новых практик голосования потребует существенного изменения законодательства, пишет ТАСС.
Решение о голосовании в несколько дней было принято с целью избежать большого скопления людей и недопущения распространения коронавирусной инфекции. Голосование по поправкам завершилось в 21:00 мск во всех регионах страны.
Избирательные участки начали работу 25 июня на всей территории России. Среда, 1 июля — последний день голосования — был объявлен нерабочим с сохранением заработной платы.
Ранее, 1 июля, Памфилова заявила, что ЦИК будет работать над расширением применения на выборах электронного голосования.

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