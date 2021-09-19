В ЦИК отметили желание регионов ввести электронное голосование

Российские регионы заявили о желании ввести электронное голосование, данная система на выборах набирает популярность. Об этом 19 сентября заявила глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

По ее словам, ситуация будет понятна после подведения итогов думских выборов.

«Но с учетом того, что у нас пошли заявки из многих регионов, что мы тоже так хотим… другим регионам тоже захотелось… будем двигаться дальше», — пообещала она.

По мнению Памфиловой, к следующим выборам откликнется гораздо больше регионов, желающих провести электронное голосование. Они подадут заявки и возможность будет предоставлена, отметила председатель ЦИК.

Явка на онлайн-голосование в Москве на выборах в Госдуму достигла 95% вечером 19 сентября.

Как отметила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму является ключевым нововведением. Такую систему она назвала удобной, технологичной и безопасной.

17 сентября депутат ландтага федеральной земли Гамбург от партии «Альтернатива для Германии», международный эксперт на российских выборах Ольга Петерзен в беседе с «Известиями» назвала хорошей идеей дистанционное голосование, которое используется в том числе в России на выборах в Госдуму.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Возможность электронного голосования предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Среди всех участников онлайн-голосования в столице проходит розыгрыш «Миллион призов». Полученные баллы, каждый из которых эквивалентен 1 рублю, можно потратить на приобретение товаров и услуг у партнеров программы. Проголосовавшие дистанционно получают СМС с кодом, который необходимо активировать на сайте ag-vmeste.ru. Помимо денежных сертификатов разыгрываются 100 машин и 21 квартира.