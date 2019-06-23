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В ЦИК отказались регистрировать Компартию Украины на выборы в Раду
23 июня 2019, 00:39 • 12 • Украина
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала Коммунистической партии Украины в регистрации её избирательного списка на внеочередных выборах Верховной рады.
РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
«Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включённых в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019», — приводит агентство заявление ЦИК.
Уточняется, что также было отказано в регистрации представителя Компартии в ЦИК с правом совещательного голоса.
В апреле на Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации.
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