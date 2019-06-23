В ЦИК отказались регистрировать Компартию Украины на выборы в Раду

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала Коммунистической партии Украины в регистрации её избирательного списка на внеочередных выборах Верховной рады.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

«Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включённых в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019», — приводит агентство заявление ЦИК.

Уточняется, что также было отказано в регистрации представителя Компартии в ЦИК с правом совещательного голоса.

В апреле на Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации.