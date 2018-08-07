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В ЦИК не поступали жалобы на отказ в регистрации кандидатов в регионах СФО

07 августа 2018, 13:09  •  29 • Политика

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала грамотной и тщательной работу региональных избиркомов в Сибирском федеральном округе (СФО): в ЦИК не поступило ни одной жалобы на отказ в регистрации кандидатов, сообщила во вторник во время селекторного совещания в полпредстве СФО (Новосибирск) секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

"Комиссии Сибирского федерального округа грамотно и тщательно работают по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов, о чем свидетельствует отсутствие жалоб в Центральную избирательную комиссию на отказ в регистрации", - сказала она.

Ранее сообщалось, что алтайский общественный активист Виктор Рау выдвигался на выборы главы Алтайского края от партии "Яблоко", однако из-за отсутствия необходимых документов, как пояснили в краевой избирательной комиссии, допущен до них не был. После этого Рау написал в крайизбирком жалобу на нарушения при сборе подписей другими кандидатами, она направлена в прокуратуру. В ЦИК он не обращался.

В единый день голосования 9 сентября в регионах СФО пройдут выборы глав шести регионов: Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей. Кроме того, избираются два мэра (Абакан, Томск), депутаты законодательной власти пяти регионов, депутаты городских советов Кызыла, Абакана и Красноярска. На местном уровне ведется еще более 800 избирательных кампаний.

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