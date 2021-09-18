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В ЦИК назвали высокой явку в первый день выборов в Госдуму

18 сентября 2021, 02:55  •  62 • Политика
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев 17 сентября назвал высокой явку на выборах депутатов Госдумы в первый день голосования.
«На мой взгляд, достаточно высокая явка — более 17% в среднем по России. Это говорит о том, что нам удается равномерно распределить избирателей по дням голосования, что обнадеживает с точки зрения окончательной явки, которая подтвердила бы интерес избирателей к выборам депутатов Госдумы и говорила бы о том, что выборы проходят в формате, который избирателям удобен, комфортен», — рассказал Булаев в беседе с «РИА Новости».
Зампред ЦИК также сообщил о явке в 50% на дистанционном электронном голосовании, которое проходит в семи регионах страны. При этом в Москве и Ростовской области она даже превысила этот показатель.
Булаев уверен, что Центральная избирательная комиссия поступила правильно, организовав электронное голосование на «достаточно большой территории России».
Ранее в том же интервью зампред ЦИК уверил, что голосование на выборах в России идет в штатном режиме, нарушений мало, и они не способны повлиять на результаты.
По данным Центризбиркома РФ на 20:00 мск 17 сентября, явка на выборы в Госдуму в целом по России в первый день голосования составила 16,85%. В ЦИК уточнили, что речь идет о явке на традиционных избирательных участках. Показатели дистанционного электронного голосования считаются отдельно.
В первый день голосования инфраструктура электронного правительства подверглась DDoS-атакам, которые были успешно отражены. В Минцифры РФ заверили, что атаки не повлияли на работу сервисов дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В ведомстве указали, что массовые запросы к сервисам были сгенерированы с IP-адресов, зарегистрированных в США, Германии и на Украине.
Дистанционно свой голос на выборах отдали президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также министр просвещения Сергей Кравцов, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко.
После голосования Путин выразил надежду на то, что и россияне проявят активную позицию.
17 сентября голосование прошло во всех регионах России. В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном, формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке.
Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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