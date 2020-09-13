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В ЦИК назвали регионы с самой высокой явкой на выборах

13 сентября 2020, 14:30  •  34 • Политика
Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане (56,64%), самая низкая — в Ярославской области (10,43%). Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
«У нас нет никакой заданности и никакой оценки, высокая или невысокая явка. Она должна быть реальной и естественной — вот самый главный критерий. Естественная, реальная явка, то, что не подвергает сомнению достоверность голосования. И то, что люди действительно приходили и голосовали так, как они считают нужным, — вот это самое главное», — приводит ее слова ТАСС.
В российском законодательстве нет порога явки, при котором выборы признаются состоявшимися.
Что касается выборов высших должностных лиц, то самая низкая явка — в Иркутской области (15,94%), самая высокая — в Еврейской автономной области (57,89%).
На выборах в законодательные собрания субъектов РФ самая высокая явка в Белгородской области (40,31%), а самая низкая — в Костромской (16,11%).
По словам Памфиловой, на участках находятся более 150 тыс. наблюдателей и 55 тыс. членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.
В России в воскресенье, 13 сентября, стартовал единый день голосования в 83 субъектах страны (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). По всей стране открылись более 56 тыс. избирательных участков. Проходит более 9 тыс. кампаний всех уровней. 11 и 12 сентября голосование проводилось и на придомовых территориях, территориях общего пользования и на дому. Кроме того, можно было проголосовать онлайн.

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