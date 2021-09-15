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В ЦИК гарантировали тайну волеизъявления при дистанционном голосовании

15 сентября 2021, 13:30  •  59 • Политика
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заверила, что при дистанционном электронном голосовании полностью гарантируется тайна волеизъявления. Об этом она рассказала в интервью «Российской газете», опубликованном 15 сентября.
«Тайна голосования полностью гарантирована. Система электронного голосования, основанная на технологии блокчейна, это обеспечивает в полной мере», — отметила Памфилова.
По ее словам, система также гарантирует достоверность голосования: голос на «входе» такой же, как и голос на «выходе».
Памфилова добавила, что в ЦИК также созданы комиссия из ведущих IT-специалистов и комиссия общественного контроля за электронным голосованием. Их задача — обеспечить полноценный гражданский контроль процесса онлайн-голосования.
14 сентября глава ЦИК заявила о создании в России равных возможностей для кандидатов в ходе избирательной кампании на фоне пандемии коронавируса. И для партий, и для кандидатов выделили места, где соблюдались меры санитарной безопасности.
Тогда же Памфилова рассказала о создании в стране тотальной системы видеонаблюдения за ходом голосования на выборах в Государственную думу. 96% избирательных участков охвачены камерами видеонаблюдения и иными видами видеорегистрации.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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