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В церкви Каира прогремел взрыв: погиб сапер, участвовавший в разминировании бомбы
06 января 2019, 10:54 • 106 • В мире
В Египте полицейский-сапер погиб при разминировании взрывного устройства у церкви в Каире. Ещё один полицейский получил ранения. Бомба была спрятана в оставленной у церкви сумке.
В церкви Каира в Египте прогремел взрыв. В результате ЧП погиб офицер полиции, участвовавший в разминировании взрывчатки. Подробности сообщает телеканал Sky News Arabia.
По его данным, взрывное устройство было спрятано в сумке, оставленной у церкви в районе Мадинат Наср. Бомба взорвалась, когда её осматривал офицер полиции - специалист по взрывчатым веществам. Также взрывом задело ещё одного офицера полиции. Он получил ранения. О его состоянии пока ничего не известно.
О других жертвах происшествия не сообщается.
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