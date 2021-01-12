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В Центробанке придумали, как распорядиться накоплениями граждан

12 января 2021, 19:20  •  121 • Аналитика
Российские власти, похоже, решились дать старт очередной пенсионной реформе. Подсластить пилюлю, очевидно, призвано недавнее поручение президента Владимира Путина представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Сделать это кабмин должен в срок до 1 февраля.
Аналитики прогнозируют, что решение об индексации наконец-то будет принято, что в итоге, с одной стороны, позволит спокойно провести сентябрьские выборы в Госдуму, а с другой – затеять очередную пенсионную реформу.
В конце прошлого года первый зампред ЦБ Сергей Швецов прямо заявил о том, что демонтаж института накопительных пенсий – это вопрос ближайших лет. «Сейчас нет дискуссии относительно разморозки (накопительной части пенсии. – Ред.). Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве, – заявил Швецов. – Институт – я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан».
Напомним, что дискуссия об отмене накопительной части пенсии началась ещё в октябре – тогда в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложили накопления отменить «по просьбе трудящихся». А в 2019 году против накопительной части активно выступал Минфин, даже предлагая заменить её индивидуальным пенсионным планом.
Желание чиновников отделаться от накопительного компонента пенсии вполне понятно. Ещё в 2014 году платить пенсии государству стало решительно нечем, поэтому было решено изъять скопившиеся на счетах граждан 3 трлн рублей накопительной части. Кульбит этот чиновники ловко назвали «заморозкой», которая с тех пор постоянно продлевается. В идеале правительству вовсе хотелось бы списать эти «замороженные» (а по факту давно потраченные) деньги, но надо придумать красивую юридическую загогулину.
Свежее предложение из ЦБ – замена накопительной части пенсии индивидуальными инвестиционными счетами нового типа (ИИС). Суть в том, что каждый желающий сможет отчислять на ИИС в течение минимум 10 лет не более 6% от своего заработка. В этом случае можно будет получить, во-первых, налоговый вычет в размере 13%, во-вторых, прибыль от инвестиции. Но внимание! Благодаря новому типу ИИС Центробанк планирует трансформировать средства граждан в инвестиции. Причём инвестиции – в соответствии с приоритетными национальными целями и проектами. Другими словами, государство в очередной раз собирается перехватить у граждан немного денег, гордо называя это новой пенсионной реформой.

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