В Центробанке придумали, как распорядиться накоплениями граждан

Российские власти, похоже, решились дать старт очередной пенсионной реформе. Подсластить пилюлю, очевидно, призвано недавнее поручение президента Владимира Путина представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Сделать это кабмин должен в срок до 1 февраля.

Аналитики прогнозируют, что решение об индексации наконец-то будет принято, что в итоге, с одной стороны, позволит спокойно провести сентябрьские выборы в Госдуму, а с другой – затеять очередную пенсионную реформу.

В конце прошлого года первый зампред ЦБ Сергей Швецов прямо заявил о том, что демонтаж института накопительных пенсий – это вопрос ближайших лет. «Сейчас нет дискуссии относительно разморозки (накопительной части пенсии. – Ред.). Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве, – заявил Швецов. – Институт – я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан».

Напомним, что дискуссия об отмене накопительной части пенсии началась ещё в октябре – тогда в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложили накопления отменить «по просьбе трудящихся». А в 2019 году против накопительной части активно выступал Минфин, даже предлагая заменить её индивидуальным пенсионным планом.

Желание чиновников отделаться от накопительного компонента пенсии вполне понятно. Ещё в 2014 году платить пенсии государству стало решительно нечем, поэтому было решено изъять скопившиеся на счетах граждан 3 трлн рублей накопительной части. Кульбит этот чиновники ловко назвали «заморозкой», которая с тех пор постоянно продлевается. В идеале правительству вовсе хотелось бы списать эти «замороженные» (а по факту давно потраченные) деньги, но надо придумать красивую юридическую загогулину.

Свежее предложение из ЦБ – замена накопительной части пенсии индивидуальными инвестиционными счетами нового типа (ИИС). Суть в том, что каждый желающий сможет отчислять на ИИС в течение минимум 10 лет не более 6% от своего заработка. В этом случае можно будет получить, во-первых, налоговый вычет в размере 13%, во-вторых, прибыль от инвестиции. Но внимание! Благодаря новому типу ИИС Центробанк планирует трансформировать средства граждан в инвестиции. Причём инвестиции – в соответствии с приоритетными национальными целями и проектами. Другими словами, государство в очередной раз собирается перехватить у граждан немного денег, гордо называя это новой пенсионной реформой.