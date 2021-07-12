В центре Тбилиси снова собрался митинг

У здания парламента Грузии снова собирается митинг. Проспект Руставели уже перекрыт.

Как сообщает Sputnik, людей на площади перед парламентом собралось немного. Перед зданием активисты растянули флаги Грузии и ЕС. Отмечается, что собравшиеся снова будут требовать отставки правительства страны.

Отметим, митинги сторонников оппозиции в Тбилиси продолжаются уже второй день. 11 июля акция прошла относительно мирно, правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" от комментариев по ситуации в столице отказалась.