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В центре Тбилиси снова собрался митинг
12 июля 2021, 19:30 • 151 • Политика
У здания парламента Грузии снова собирается митинг. Проспект Руставели уже перекрыт.
Как сообщает Sputnik, людей на площади перед парламентом собралось немного. Перед зданием активисты растянули флаги Грузии и ЕС. Отмечается, что собравшиеся снова будут требовать отставки правительства страны.
Отметим, митинги сторонников оппозиции в Тбилиси продолжаются уже второй день. 11 июля акция прошла относительно мирно, правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" от комментариев по ситуации в столице отказалась.
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