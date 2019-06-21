В центре Тбилиси разгромлен офис правящей партии Грузии - СМИ

Как сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии, оппозиционеры, ворвавшись в помещение, сожгли находившиеся там партийные флаги с эмблемой. Кроме этого, протестующие разломали скамейки на улице и разбили стекла припаркованных рядом с офисом автомобилей.

Напомним, в четверг в грузинской столице весь день не стихали протесты, в которых принимали участие представители различных оппозиционных партий и движений Грузии. Учитывая требования протестующих - отставка спикера парламента, главы МВД и другие - происходящее было похоже на попытку госпереворота.

По данным местных СМИ, в ходе протестов было задержано полицией несколько десятков человек. Против демонстрантов силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Пострадало более пятидесяти человек, среди них – 38 полицейских.

Между тем в организации этих протестных акций президент Грузии обвинила пятую колонну России, а всех тех, кто поддерживает внутреннее противостояние в стране, она считает "проводящими российскую политику".