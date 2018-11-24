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В центре Парижа – баррикады: Толпу «желтых жилетов» разгоняют водометами и слезоточивым газом
24 ноября 2018, 22:09 • 77 • В мире
Митингующие в Париже против повышения цен на топливо построили баррикады в центре города. Полиция разгоняет толпу акции «желтых жилетов» слезоточивым газом и водяными пушками. По последним данным известно, что в результате акции протеста пострадали двое полицейских. Восемь человек, по официальной информации, арестованы.
Демонстранты устроили баррикады из строительных ограждений и старой мебели. По оценкам полиции, в акциях в столице принимают участие около 8000 человек. По стране - более 20 тысяч протестующих.
Кроме того, передает BFM, манифестанты из разных регионов Франции откликнулись на призыв «явиться в Париж», распространенный в соцсетях.
Протестующие в основном находятся возле площади Этуаль. При этом, по информации СМИ, некоторые демонстранты под свист, барабанный бой и в дыму от петард направляются к Елисейскому дворцу. Пожарные принимают меры для ликвидации нескольких возгораний в районе Елисейских Полей.
Также сообщается, что при разгоне протестующих пострадали двое полицейских. Кроме того, ранее глава МВД Франции заявил о вчерашнем нападении на его дом, где находились жена и ребенок, группы активистов.
Напомним, с 17 ноября по всей Франции проходят массовые акции против роста цен на бензин и дизельное топливо, а также против увеличения налогов. В акции принимали участие сотрудники Total.
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