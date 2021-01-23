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В центре Москвы проходит несогласованный митинг
23 января 2021, 16:30 • 279 • В России
В центре Москвы проходит несанкционированный митинг. Правоохранительные органы на фоне начала незаконной акции усилили меры безопасности на Пушкинской площади. В МВД пообещали дать правовую оценку каждому факту провокационных действий, совершённых на несогласованных мероприятиях.
Reuters © Evgenia Novozhenina
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