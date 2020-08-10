В центре Минска прогремели взрывы. МВД Белоруссии выступило с официальным заявлением

В центре Минска сотрудники правоохранительных органов применили спецмашины для разгона протестующих. По последним данным, силовики взяли под полный контроль район Старого города. В то же время, ранее сообщалось, что в районе пересечения проспекта Машерова и Сторожовской прогремели мощные взрывы. Как уточняет РИА "Новости", это центр Минска.

Выстроившись в шеренгу с щитами и дубинками, ОМОН оттеснил митингующих по мосту через Свислочь. Продвижению мешало большое количеств машин на мосту. Впереди силовиков шли две машины с водомётами, обливая протестующих. Водитель автобуса преградил движение одному из водомётов. Митингующие и автомобилисты встретили его действия аплодисментами и гудками, пишет РИА "Новости" в официальном телеграм-канале.

В то же время отстаивающий позицию белорусской оппозиции из Польши канал Nexta настаивает, что в разных точках Белоруссии ОМОН отказывается идти против протестующих. Однако фотографии с места не публикуются. В том числе, по следам подобной информации пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова заявила:

"Много из того, что пишется в интернете, не соответствует действительности".

Созданный оперативно-ситуационный штаб следит за развитием ситуации, в том числе анализируя сведения, публикуемые в социальных сетях и мессенджерах. В ближайшее время МВД Белоруссии обещает предоставить официальную информацию о происходящем.