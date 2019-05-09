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В центре Киева усилили охрану в связи с акцией «Бессмертный полк»

09 мая 2019, 11:09  •  83 • Украина
Полицейские усилили охрану общественного порядка в центре города-героя Киева, где 9 мая запланировано проведение акции «Бессмертный полк». Об этом информирует РИА Новости. 
 
© РИА Новости
 

Отмечается, что акция традиционно состоится в крупных украинских городах.

При этом наибольшее число участников ожидается в шествии, которое пройдёт в украинской столице под лозунгом «Никто не забыт, ничто не забыто».

Ранее начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в акции «Бессмертный полк» в городе-герое Киеве примут участие 5 тыс. человек.

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