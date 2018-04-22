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В центре Киева организовали митинг в поддержку Савченко
22 апреля 2018, 15:09 • 139 • Украина
В центре Киева на площади Независимости проходит митинг в поддержку депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Reuters
В акции принимают участие около 20 человек. Они держат в руках плакаты с надписями «Свободу Савченко» и «Надежда есть», а также скандируют: «Волю Савченко».
Участники митинга призывают прохожих выступить в поддержку арестованной Савченко.
Отмечается, что также здесь проходит акция под названием «Революция не закончилась», в которой принимают участие около десяти пожилых людей.
В марте у здания Рады прошли митинги в поддержку и против Савченко.
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