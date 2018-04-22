Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ловушка Ким Чен Ына»: аналитики Белого дома призывают Трампа не доверять Пхенья...
Донбасс: диверсия пройдет на химзаводе
Как подставили украинскую учительницу
«Гамбургский счёт» от Трампа и Госдепа
Главная / Украина

В центре Киева организовали митинг в поддержку Савченко

22 апреля 2018, 15:09  •  139 • Украина
В центре Киева на площади Независимости проходит митинг в поддержку депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко. Об этом информирует Интерфакс-Украина. 
 
Reuters
 

В акции принимают участие около 20 человек. Они держат в руках плакаты с надписями «Свободу Савченко» и «Надежда есть», а также скандируют: «Волю Савченко». 

Участники митинга призывают прохожих выступить в поддержку арестованной Савченко. 

Отмечается, что также здесь проходит акция под названием «Революция не закончилась», в которой принимают участие около десяти пожилых людей.

В марте у здания Рады прошли митинги в поддержку и против Савченко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

139
Источник
Похожие новости
22 апреля 2018, 15:09
В центре Киева организовали митинг в поддержку Савченко
21 апреля 2018, 13:09
В Совфеде удивлены заявлением Госдепа США о коррупции и нарушениях на Украине
21 апреля 2018, 22:54
Нецелевые расходы: почему ООН сократила программу гуманитарной поддержки Донбасса

21 апреля 2018, 13:09
В ООН заявили о более чем 2,5 тысячи погибших в Донбассе с 2014 года
21 апреля 2018, 16:24
В Госдуме о заявлении Туки про невозможность вернуть Крым: точка невозврата пройдена
22 апреля 2018, 15:09
На Украине задержали находящегося в международном розыске россиянина
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 апреля 2018, 07:24
Время взрывать периметр?
16 апреля 2018, 16:24
71 или 0: Сколько «Томагавков» Трампа на самом деле сбил Асад
16 апреля 2018, 06:41
Призрак третьей мировой, или Невыученные уроки
19 апреля 2018, 06:09
Крепкая броня и быстрые радары. Русские умеют защищаться!
21 апреля 2018, 10:09
Натовский сценарий массированного авиационного удара: точка невозврата
17 апреля 2018, 01:54
«Сигнал плохим парням»: Лавров рассказал о последствиях ударов США и союзников по Сирии
16 апреля 2018, 06:40
Ударили. Опозорились. Успокоились!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.