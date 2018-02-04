В центре Киева около тысячи сторонников Саакашвили проводят "Марш за будущее"

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КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Около тысячи сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проводят "Марш за будущее" в центре Киева с требованием смены власти в стране. Участники акции в воскресенье собрались в парке имени Тараса Шевченко и направились к Европейской площади.

Организаторы изменили маршрут следования по просьбе сотрудников правоохранительных органов. Изначально планировалось, что колонна пройдет по бульвару Тараса Шевченко и улице Крещатик, однако ранее на центральной улице столицы уже началась другая протестная акция - владельцы автомобилей с иностранными номерами требуют от государства обеспечить "доступное растаможивание" своих транспортных средств.

В связи с этим в организации "Движение новых сил" (ДНС) Саакашвили решили следовать по улице Владимирской до Михайловской площади, затем свернуть в направлении площади Независимости и дойти до Европейской площади. "Сегодня мы возобновляем наше протестное движение. Мы убедились, что им [власти] доверия нет, мы уверены, что до весны этот режим падет", - сообщила одна из представительниц протеста. Участники акции выкрикивают "Отставка", "Барыг на нары", "Порошенко, Янукович, ваши нары будут рядом" и другие лозунги.

Основные требования протестующих неизменные - это импичмент президента Петра Порошенко, избрание нового состава парламента Украины, в который войдут "300 независимых спартанцев-депутатов", срок их полномочий составит один год. За это время депутаты должны принять законы, которые изменят систему власти. Третьим требованием является формирование нового правительства, которое должно реализовать программу действий "70 дней новой власти".

В столичной полиции ранее сообщили, что около двух тысяч сотрудников правоохранительных органов в воскресенье обеспечивают правопорядок в центре Киева. В настоящее время каких-либо серьезных правонарушений не зафиксировано.

Участники митинга потребовали от Порошенко прийти на площадь Независимости 18 февраля и добровольно объявить о своей отставке. Резолюцию с таким требованием собравшиеся одобрили в воскресенье по итогам выступлений лидеров акции.

"Мы вызываем гражданина Порошенко на "майдан" 18 февраля для оглашения решения об отставке. В 12:00 (13:00 мск) мы выходим на "майдан" в Киеве, на "майданы" всех городов Украины, нас выйдут миллионы. Прочь с нашего пути", - зачитал резолюцию депутат Верховной рады Юрий Деревянко. Порошенко за годы президентства стал "гарантом безнаказанности для олигархов, сохранения коррупции", считают митингующие. "Если не поменять режим Порошенко, то мы рискуем потерять государственность, скатиться в хаос и коллапс. Порошенко лежит бревном на пути перемен", - сказано в документе.

Саакашвили назвал главу государства "испуганным барыгой с железными памперсами", имея в виду усиленные меры безопасности на сегодняшней акции протеста. "Порошенко и Луценко (генпрокурор Украины - прим. ТАСС), все их окружение давно потеряли моральное право возглавлять государство", - заявил экс-губернатор Одесской области. По его словам, если Порошенко будет вмешиваться в ход предстоящей президентской и парламентской избирательных кампаний, то "от народного гнева его уже ничего не спасет".

Другие выступающие призывали власть отменить принятый закон о реинтеграции Донбасса, снизить стоимость коммунальных услуг, отстранить от власти бандитов.

Депутат Рады Семен Семенченко призвал бывших участников силовой операции в Донбассе объединяться в "силы обороны Украины". "Когда государственные органы власти не выполняют обязанности по защите страны, то это обязанность народа. Хочу обратиться к ветеранам: нам надо объединить усилия, нам надо создать силы обороны", - сказал Семенченко. Он подчеркнул, что "те, кто обворовывал страну, создавал "котлы" в Донбассе, должны пойти в тюрьму".

Процесс "народного импичмента", организованный ДНС, начался 3 декабря. С того времени сторонники Саакашвили провели несколько маршей "За импичмент". 19 декабря Саакашвили объявил перерыв в массовых протестах на период новогодних каникул, заявив, что "неблагодарное дело - дергать украинцев на новогодние и рождественские праздники".

Маршам предшествовала акция в поддержку масштабной политической реформы, которую у стен Верховной рады с 17 октября прошлого года организовали несколько партий и движений, среди которых ведущую роль играл ДНС. Участники акции разбили палаточный городок на проезжей части улицы Грушевского, а также в Мариинском парке и выразили намерение оставаться там до выполнения их требований. Они требуют принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, о создании антикоррупционного суда и установить новые правила выборов. Затем они выдвинули еще одно требование - принять закон об импичменте президента.