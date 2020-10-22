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В центре Киева мужчина помочился на памятник «Героям Небесной сотни»
22 октября 2020, 19:05 • 189 • Украина
В центре Киева неизвестный мужчина совершил акт мочеиспускания на памятник «Героям Небесной сотни».
Акт произведен на аллее перед портретами погибших на «Майдане» на глазах у многочисленных прохожих.
Мочеиспускание перед портретами было осуществлено вечером 21 октября, что зафиксировали на камеру очевидцы, сообщает «Киев Оперативный».
На видео видно, как молодой человек в черной куртке и черных брюках в состоянии опьянения опорожнился на указанный мемориал.
Рядом с фигурантом стоял и разговаривал по телефону еще один посетитель центра Киева, однако он никак не реагировал на происходящее рядом, воспринимая его как обыденное явление. Другие прохожие также проходили с равнодушным видом.
Сделав дело, мужчина отправился восвояси.
После этого в Сети объявили «охоту» на осквернившего памятник, дабы привлечь к ответственности.
«Друзья, может, кто знает этого недобитка, который своим мизинчиком опорочил памятники Героям Небесной сотни? Очень надо найти», — говорится в публикации.
Мемориал установлен месте расстрела участников «Революции Достоинства». Памятные знаки установлены на мостовой аллее, которую называют «Дорогой Небесной сотни».
Полиция Киева открыла уголовное производство по факту произошедшего. Сейчас правоохранители разыскивают лиц, причастных к этому событию, и в рамках досудебного расследования устанавливают все обстоятельства совершенного, сообщила пресс-служба столичной полиции.
Сообщается, что правоохранители прибыли на место осквернения, опросили возможных свидетелей инцидента и тщательно осмотрели место преступления.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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