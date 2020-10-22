В центре Киева мужчина помочился на памятник «Героям Небесной сотни»

В центре Киева неизвестный мужчина совершил акт мочеиспускания на памятник «Героям Небесной сотни».Акт произведен на аллее перед портретами погибших на «Майдане» на глазах у многочисленных прохожих.Мочеиспускание перед портретами было осуществлено вечером 21 октября, что зафиксировали на камеру очевидцы, сообщает «Киев Оперативный».На видео видно, как молодой человек в черной куртке и черных брюках в состоянии опьянения опорожнился на указанный мемориал.Рядом с фигурантом стоял и разговаривал по телефону еще один посетитель центра Киева, однако он никак не реагировал на происходящее рядом, воспринимая его как обыденное явление. Другие прохожие также проходили с равнодушным видом.Сделав дело, мужчина отправился восвояси.После этого в Сети объявили «охоту» на осквернившего памятник, дабы привлечь к ответственности.«Друзья, может, кто знает этого недобитка, который своим мизинчиком опорочил памятники Героям Небесной сотни? Очень надо найти», — говорится в публикации.Мемориал установлен месте расстрела участников «Революции Достоинства». Памятные знаки установлены на мостовой аллее, которую называют «Дорогой Небесной сотни».Полиция Киева открыла уголовное производство по факту произошедшего. Сейчас правоохранители разыскивают лиц, причастных к этому событию, и в рамках досудебного расследования устанавливают все обстоятельства совершенного, сообщила пресс-служба столичной полиции.Сообщается, что правоохранители прибыли на место осквернения, опросили возможных свидетелей инцидента и тщательно осмотрели место преступления.Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.