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В центре Киева демонтировали синюю руку
09 августа 2019, 00:24 • 46 • Украина
В центре украинской столицы на бульваре Шевченко демонтировали арт-объект под названием Middle Way в виде гигантской синей руки, установленный осенью 2018 года. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
Facebook © Ясько Ігор
Отмечается, что в соцсетях опубликовали фото, на котором видно, что синюю руку увозят в автомобиле.
Арт-объект румынского скульптора Богдана Раца был установлен на месте снесённого памятника Ленину в сентябре 2018 года.
Синяя рука, по замыслу автора, символизировала дружбу, общение и единство.
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