В центре Киева демонтировали синюю руку

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В центре украинской столицы на бульваре Шевченко демонтировали арт-объект под названием Middle Way в виде гигантской синей руки, установленный осенью 2018 года. Об этом информирует телеканал «112 Украина».

Facebook © Ясько Ігор

Отмечается, что в соцсетях опубликовали фото, на котором видно, что синюю руку увозят в автомобиле. Арт-объект румынского скульптора Богдана Раца был установлен на месте снесённого памятника Ленину в сентябре 2018 года. Синяя рука, по замыслу автора, символизировала дружбу, общение и единство.

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