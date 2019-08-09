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В центре Киева демонтировали синюю руку

09 августа 2019, 00:24  •  46 • Украина
В центре украинской столицы на бульваре Шевченко демонтировали арт-объект под названием Middle Way в виде гигантской синей руки, установленный осенью 2018 года. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
 
Facebook © Ясько Ігор
 

Отмечается, что в соцсетях опубликовали фото, на котором видно, что синюю руку увозят в автомобиле.

Арт-объект румынского скульптора Богдана Раца был установлен на месте снесённого памятника Ленину в сентябре 2018 года.

Синяя рука, по замыслу автора, символизировала дружбу, общение и единство.

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