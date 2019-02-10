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В центре Киева 40 человек штурмовали управление полиции: Трёх правоохранителей увезли на скорой - фото

10 февраля 2019, 00:24  •  40 • Политика
В Киеве около 40 человек попытались штурмовать управление полиции. Нападавшие задержаны. Троих пострадавших правоохранителей увезла машина скорой помощи.
На Украине толпа из около 40 человек попыталась взять штурмом управления полиции в Киеве. Нападавшие имели при себе газовые баллончики и ножи. Подробности инцидента сообщает пресс-служба полиции.
Нападение произошло вскоре после того, как в управление полиции доставили группу лиц с Контрактовой площади. Им на помощь явились порядка 40 человек, которые попытались взять управление полиции штурмом. Между нападавшими и полицейскими завязалась драка. Пострадали три полицейских. Их увезла в больницу машина скорой помощи.
Правоохранителям удалось пересилить и задержать участников штурма. У них были изъяты газовые баллончики, ножи, а также "наган". По факту нападения на управление полиции заведено сразу 3 уголовных дела по статьям "Нападение на сотрудника правоохранительных органов", "Хулиганство" и "Захват государственных зданий".

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