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В центре Багдада неизвестные обстреляли из миномётов посольство США. Пострадали мирные жители
06 января 2020, 14:09 • 40 • Политика
Сегодня в центре иракской столицы неизвестные обстреляли посольство США, сообщают иностранные СМИ. Один из снарядов попал в жилой дом. Пострадали мирные жители.
Сегодня, 5 января, "зелёная зона" в центре Багдада, в которой расположено посольство США, а также правительственные здания, подверглась обстрелу, сообщил арабский новостной канал Al Jazeera. Уточняется также, что нападавшие использовали миномёты и в городе были слышны предупреждающие сирены.
Также арабский спутниковый телеканал Al Arabiya заявил, что при обстреле снаряд попал в жилой дом, пострадали мирные жители.
Ранее Царьград сообщил, что парламент Ирака в ходе сегодняшнего заседания проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации), а также за вывод американских войск из страны. На это власти Ирака пошли после спецоперации Пентагона, в результате которой погиб Касем Сулеймани, командующий силами спецназначения "Аль-Кудс". Представители МИД Ирака сегодня передали послу США письмо с жёстким осуждением операции американцев по уничтожению Касема Сулеймани. Иракские дипломаты оценили её как нарушение суверенитета Ирака, информировал телеканал.
Как сообщил Telegram-канал "Соловьёв" со ссылкой на иракского премьера, США уведомили правительство Ирака об ударе по Сулеймани за несколько минут до его нанесения, разрешения на это иракской стороны не было.
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