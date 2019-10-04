В Центральной России в 2019 году предотвратили четыре теракта

ТУЛА, 4 октября. /ТАСС/. Четыре теракта - в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже - предотвращены на территории Центрального федерального округа за первые восемь месяцев 2019 года. Об этом сообщил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Туле по вопросам безопасности в Центральной России.

"За восемь месяцев текущего года [в ЦФО] предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Задержано 152 лица, причастных к террористической деятельности", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что "в условиях продолжающейся активности международных террористических организаций, предпринимаемых попыток проникновения их представителей на территорию России, обеспечение антитеррористической защищенности объектов, территорий и особенно мест массового пребывания людей критически важно и требует постоянной, кропотливой работы спецслужб, правоохранительных органов и региональных антитеррористических комиссий".

Он добавил, что органы власти разных уровней и владельцы мест массового пребывания людей должны изыскать средства на устранение недостатков антитеррористической защищенности этих объектов.

"Безусловно, выполнение требований к антитеррористической защите требует соответствующего финансового обеспечения. Поэтому федеральным и региональным органам власти, органам местного самоуправления совместно с правообладателями объектов надо изыскивать средства и направлять их на ликвидацию выявляемых уязвимостей", - сказал Патрушев.

Он обратил внимание на недостатки в этой сфере на территории Центрального федерального округа.

"В первом полугодии текущего года выявлено почти 13 тыс. нарушений требований антитеррористической защищенности", - сообщил секретарь Совбеза. Так, по его словам, 11% мест массового пребывания людей в округе не прошли соответствующее обследование и категорирование, а 22% не имеют паспортов безопасности. При этом худшая ситуация в ЦФО с обследованием и категорированием мест массового пребывания людей отмечается в Тверской, Липецкой, Владимирской и Калужской областях, сказал Патрушев.