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В Центральной России в 2019 году предотвратили четыре теракта

04 октября 2019, 16:24  •  66 • Политика

ТУЛА, 4 октября. /ТАСС/. Четыре теракта - в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже - предотвращены на территории Центрального федерального округа за первые восемь месяцев 2019 года. Об этом сообщил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Туле по вопросам безопасности в Центральной России.

"За восемь месяцев текущего года [в ЦФО] предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Задержано 152 лица, причастных к террористической деятельности", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что "в условиях продолжающейся активности международных террористических организаций, предпринимаемых попыток проникновения их представителей на территорию России, обеспечение антитеррористической защищенности объектов, территорий и особенно мест массового пребывания людей критически важно и требует постоянной, кропотливой работы спецслужб, правоохранительных органов и региональных антитеррористических комиссий".

Он добавил, что органы власти разных уровней и владельцы мест массового пребывания людей должны изыскать средства на устранение недостатков антитеррористической защищенности этих объектов.

"Безусловно, выполнение требований к антитеррористической защите требует соответствующего финансового обеспечения. Поэтому федеральным и региональным органам власти, органам местного самоуправления совместно с правообладателями объектов надо изыскивать средства и направлять их на ликвидацию выявляемых уязвимостей", - сказал Патрушев.

Он обратил внимание на недостатки в этой сфере на территории Центрального федерального округа.

"В первом полугодии текущего года выявлено почти 13 тыс. нарушений требований антитеррористической защищенности", - сообщил секретарь Совбеза. Так, по его словам, 11% мест массового пребывания людей в округе не прошли соответствующее обследование и категорирование, а 22% не имеют паспортов безопасности. При этом худшая ситуация в ЦФО с обследованием и категорированием мест массового пребывания людей отмечается в Тверской, Липецкой, Владимирской и Калужской областях, сказал Патрушев.

Во Владимирской и Рязанской областях порядка 300 образовательных учреждений не обеспечены охраной. В ряде организаций социальной сферы Воронежской, Костромской. Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей уровень подготовки их персонала к действиям при угрозе совершения теракта остается низким, отметил Патрушев. Кроме того, продолжил он, в ЦФО в минувший летний сезон выявлено большое количество нарушений в обеспечении безопасности в местах организованного отдыха детей, причем "в Московской и Брянской областях устранено менее 10% этих нарушений".

"Анализ всех выявленных нарушении свидетельствует об отсутствии со стороны правообладателей мест массового пребывания людей должного контроля за выполнением мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. Не везде применяются современные информационно-коммуникационные технологии, не в полной мере соблюдаются требования по оборудованию инженерно-техническими средствами, отмечаются факты отсутствия на объектах систем оповещения и управления эвакуацией", - констатировал Патрушев.

Он заключил, что защищенность мест массового пребывания людей должна "в полной мере соответствовать характеру угроз, складывающейся оперативной обстановке и обеспечиваться эффективным использованием ресурсов, сил и средств".

По словам секретаря Совбеза РФ, проект решения по итогам совещания в пятницу содержит ряд дополнительных мер, направленных на устранение причин и условий для нарушений в сфере антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

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