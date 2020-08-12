В центр Минска движутся военные колонны: На видео попали танки

Ряд военных колонн был замечен на пути в центр Минска, сообщает репортёр агентства РИА "Новости".

В их составе следовали машины для перевозки людей, бронеавтомобили, а также техника для разрушения баррикад. Они выдвинулись из района Уручье, в котором дислоцируются подразделения спецназа МВД республики.

Telegram-каналы распространили видео очевидцев, на которых запечатлено передвижение техники. Ресурс "ЧП Беларусь", в частности, поделился кадрами, на которых можно увидеть, как везут танки. Утверждается, что они также следуют в столицу страны.

Начинается парад, - комментирует происходящее закадровый голос очевидца.

Таким образом, военные перебрасывают спецтехнику в центральные районы города уже четвёртые сутки, пишет РБК.