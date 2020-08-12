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В центр Минска движутся военные колонны: На видео попали танки
12 августа 2020, 21:35 • 88 • Политика
В центр Минска движутся военные колонны. В их составе следовали машины для перевозки людей, бронеавтомобили, а также техника для разрушения баррикад. На видео, в частности, попали танки. "Начинается парад", - прокомментировал происходящее один из очевидцев.
Ряд военных колонн был замечен на пути в центр Минска, сообщает репортёр агентства РИА "Новости".
В их составе следовали машины для перевозки людей, бронеавтомобили, а также техника для разрушения баррикад. Они выдвинулись из района Уручье, в котором дислоцируются подразделения спецназа МВД республики.
Telegram-каналы распространили видео очевидцев, на которых запечатлено передвижение техники. Ресурс "ЧП Беларусь", в частности, поделился кадрами, на которых можно увидеть, как везут танки. Утверждается, что они также следуют в столицу страны.
Таким образом, военные перебрасывают спецтехнику в центральные районы города уже четвёртые сутки, пишет РБК.
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