«В целях спасения мирных жителей»: по поручению Путина в Восточной Гуте ввели ежедневные гуманитарные паузы

В сирийской Восточной Гуте по поручению президента России Владимира Путина с 27 февраля вводятся ежедневные пятичасовые паузы, во время которых удары по террористам наноситься не будут. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Для вывода с опасной территории мирных жителей и эвакуации больных откроют гуманитарный коридор. Между тем глава российского МИД Сергей Лавров призвал коалицию во главе с США срочно предпринять аналогичные меры по всей территории Сирии, и особенно в проблемных районах — Эт-Танфе, лагере беженцев Рукбан и Ракке. В коалиции же, в свою очередь, обвинили Дамаск в препятствовании доставке гумпомощи.

В сирийской Восточной Гуте — пригороде Дамаска — с 27 февраля будет действовать гуманитарная пауза. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Позавчера было принято решение Совета Безопасности ООН №2401. По поручению Президента РФ в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 9:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза», — говорится в сообщении.

Как уточнили в российском Центре примирения враждующих сторон, пауза вводится в районах населённых пунктов Дума и Арбил. На это время сирийские правительственные войска будут приостанавливать нанесение ударов по террористам.

«В целях спасения жизни мирных жителей российским Центром по примирению совместно с сирийскими властями принято решение о немедленном проведении мероприятий по обеспечению выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых», — сообщили военные.

Помимо этого, для вывода мирных жителей из Восточной Гуты при содействии Сирийского общества Красного Полумесяца подготовлен гуманитарный коридор с выходом в районе населённого пункта Мухайям аль-Вафедин.

Отмечается, что для оповещения граждан будут распространяться листовки с указанием маршрутов выхода из анклава и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск. Также организовано оповещение через громкоговорители и рассылка смс-сообщений.

Для эвакуации больных и раненых подготовлено необходимое количество автобусов и автомобилей скорой помощи, расположенных у пункта пропуска.

В районе гуманитарного коридора администрацией Дамаска созданы пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи. В больницах и госпиталях приготовлены дополнительные койки.

Для координации гуманитарной операции развёрнут организованный Дамаском и Москвой пункт управления.

Гуманитарный коридор между Дамаском и Восточной Гутой в районе лагеря беженцев Вафидин в Сирии

РИА Новости

© Михаил Алаеддин

«Единственная возможность для жителей»

Открытие гуманитарных коридоров — единственная возможность для мирных жителей покинуть контролируемые боевиками районы, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«РФ предприняла максимум усилий, чтобы все спорные вопросы решить мирным путём. Если приходится констатировать тот факт, что незаконные бандформирования не хотят складывать оружие и, более того, переходят к активным агрессивным действиям, их необходимо уничтожать. К сожалению, они используют в качестве живого щита мирных жителей. Для того чтобы люди не пострадали, когда боевики прячутся в населённых пунктах, необходимо объявлять такие коридоры, через которые могут выходить мирные жители. Так у них будет возможность покинуть территорию боевых действий», — сказал он в беседе с RT.

При этом депутат считает маловероятным побег боевиков через гуманитарные коридоры.

«Если вместе с ними попытаются выйти боевики, местные жители их обозначат. Не получится боевикам под видом мирных жителей сбежать через этот коридор. А для мирных жителей это единственный шанс и возможность. Это, конечно, тяжело и угрожает жизни граждан, но другого варианта не существует. По-другому просто невозможно решить эту проблему», — полагает Шерин.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин выразил опасение, что гуманитарные паузы в Сирии могут использовать террористы или возглавляемая США коалиция для провокаций.

«Гарантировать, что не будет каких-либо провокационных действий со стороны террористов, я ни в коем случае не могу, я даже допускаю, что это будет происходить. Одновременно хочу отметить, что и коалиция во главе с США — тоже сегодня они, на мой взгляд, будут пытаться использовать ту резолюцию в Совете Безопасности ООН, которая принята по гуманитарным паузам до 30 суток…» — заявил Швыткин РИА Новости.

Он также не исключил обстрела мирных жителей коалицией США с целью обвинения властей Сирии или России в этих ударах.

В то же время депутат подчеркнул, что Москва будет всячески пресекать подобные попытки.

Как заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, Соединённые Штаты несут ответственность за происходящее в том числе и в Гуте.

«Если бы США не саботировали борьбу с терроризмом, полная и окончательная победа была бы уже достигнута. США не впервые критикуют астанинский формат, потому что не являются его участниками. И за перестрелки, и за происходящее в Восточной Гуте ответственны именно они», — сказал сенатор.

Что же касается решения России открыть гуманитарный коридор для вывода мирных жителей, то такой шаг, по его словам, позволит спасти «множество жизней».

Ситуация в Эт-Танфе и Ракке

Между тем в Минобороны России обратили внимание на ситуацию в Эт-Танфе.

«Одновременно понимая, что на территории Сирии Восточная Гута — не единственный очаг напряжённости в отношении мирных жителей и беженцев, мы знаем о том, что в Эт-Танфе есть лагерь беженцев Рукбан, который контролируют Соединённые Штаты Америки», — отметили в ведомстве.

В связи с этим Москва предлагает организовать такие же гуманитарные коридоры и паузы в районе Эт-Танфа и Рукбана, чтобы мирные граждане беспрепятственно могли вернуться в свои дома и начать восстанавливать мирную жизнь.

Американские военные в Эт-Танфе

AFP

© Delil Souleiman

В Минобороны также напомнили о сложной гуманитарной ситуации в Ракке, где сейчас складывается тяжёлая эпидемиологическая обстановка. По данным ведомства, там остаётся большое количество тел погибших, ещё до конца не разобраны завалы, а в отдельных районах даже не начата работа в данном направлении.

Для оценки происходящего в Ракке российская сторона предлагает создать международную оценочную гуманитарную комиссию под руководством ООН.

«Именно поэтому мы предлагаем в самое ближайшее время создать на базе Организации Объединённых Наций, под её руководством международную оценочную гуманитарную комиссию, которая могла бы посмотреть, оценить, что же на самом деле происходит в Ракке, куда, к сожалению, пока никого не допускают: ни средства массовой информации, ни гуманитарные организации. Исходя из этого, там не начаты работы ни по оказанию гуманитарной помощи, ни по восстановлению. Естественно, в связи с этим туда не могут возвращаться люди», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем призвал коалицию США в Сирии срочно предпринять шаги для выполнения резолюции СБ ООН.

В ходе разговора главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования и задач практической реализации резолюции Совета Безопасности ООН 2401.

«Лавров подробно проинформировал о конкретных шагах, осуществляемых российскими военными в поддержку усилий по решению гуманитарных проблем в Восточной Гуте, и призвал участников возглавляемой США коалиции срочно предпринять аналогичные действия для обеспечения выполнения резолюции 2401 по всей территории Сирии, включая район Эт-Танфа, лагерь беженцев Рукбан и Ракку», — говорится в сообщении МИД РФ.

Обстрелы из Восточной Гуты

Тем временем ситуация в Восточной Гуте продолжает накаляться: боевики не прекращают обстреливать районы. Об этом сообщили в Центре примирения.

За последнюю неделю из районов Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска боевиками выпущено 228 мин и снарядов. Это привело к гибели четырёх человек. Также ранения получили 50 человек, из них 16 детей.

«Действующие под единым командованием незаконные вооружённые формирования, среди которых «Джейш аль-Ислам», «Джабхат ан-Нусра»*, «Ахрар аш-Шам» и другие, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. При этом они удерживают сотни заложников, в том числе женщин и детей, а также осуществляют репрессии в отношении мирного населения, не давая жителям выйти из данного анклава», — говорится в заявлении российского центра.

Москва ещё раз призвала лидеров вооружённых формирований разминировать подступы к гуманитарному коридору и дать возможность населению покинуть Восточную Гуту.

Реакция США и Великобритании

В возглавляемой США коалиции заявили о готовности содействовать в доставке гуманитарной помощи в лагерь сирийских беженцев Рукбан, впрочем, обвинив Дамаск в препятствовании этому.

«Мы рекомендуем российскому Министерству обороны направить больше усилий для убеждения сирийского режима позволить обеспечить необходимые поставки в Рукбан», — заявил РИА Новости официальный представитель коалиции.

Кроме того, коалиция стала отрицать присутствие американцев в Эт-Танфе.

«Соединённые Штаты не присутствуют в районе Эт-Танфа. Ни США, ни коалиция не присутствуют в лагере сирийских беженцев Рукбан, который находится в районе Эт-Танфа», — сказал представитель коалиции.

Тем временем МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне в связи с ситуацией в Восточной Гуте.

«Я пригласил российского посла в МИД, чтобы он рассказал о планах его страны по выполнению резолюции 2401 (СБ ООН)», — говорится в сообщении министра иностранных дел Соединённого Королевства Бориса Джонсона.

Он также сообщил, что поручил постоянному представительству страны при ООН созвать заседание Совета Безопасности по данному вопросу.

По словам Джонсона, представители гуманитарных организаций ООН не могут доставить в Восточную Гуту гуманитарную помощь из-за продолжающихся обстрелов. Глава британского МИД призвал Россию и Иран повлиять на режим Башара Асада с целью доставить эти припасы.

Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен и вовсе раскритиковал инициативы РФ по Восточной Гуте.

«Если Россия может сделать паузу на пять часов, она может сделать паузу и на 24 часа», — заявил он журналистам.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.