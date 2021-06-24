«В целях повышения безопасности»: в России предлагают ввести новые ограничения на использование электросамокатов

В России предложили ограничить использование электросамокатов лицам, по вине которых ранее происходили аварии. С такой инициативой выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, копии обращений в соответствующие ведомства есть в распоряжении RT. При этом в экспертном сообществе указывают на необходимость самим прокатным сервисам заниматься этим вопросом.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой ограничить использование электросамокатов лицам, которые ранее становились виновниками ДТП, и установить новые нормы их аренды.

Копии обращений на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

«В целях повышения безопасности на улицах отечественных городов, прошу Вас оценить идею об ограничении прав на аренду различных транспортных устройств (самокатов, электроскутеров и т. д.) лицам, которые становились виновниками дорожных происшествий», — отметил Петров.

По его словам, клиенты прокатных сервисов зачастую являются виновниками различных инцидентов и дорожно-транспортных происшествий. Во многом это объясняется дефицитом опыта вождения и отсутствием достаточного уровня персональной ответственности.

«Возможно, что целесообразно будет установить следующие нормы: участие в одном ДТП влечёт мораторий на использование любого шеринга на срок до шести месяцев, а повторное провоцирование и участие в инциденте повлечёт за собой запрет на использование сервиса до пяти лет», — говорится в обращении Петрова.

При этом, как он отметил, в случае если лишённое права пользования подобным сервисом лицо будет замечено за управлением арендного транспортного средства, то данное нарушение должно наказываться административным штрафом или даже арестом.

Общая база данных виновников ДТП

Эксперты не так однозначно относятся к новой идее регулирования использования электросамокатов, отмечая необходимость самим прокатным сервисам заниматься этим вопросом. По их мнению, распространить меры можно на всех пользователей электросамокатов — не только на тех, кто берёт их в аренду.

Так, в беседе с RT партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто напомнил, что каршеринговые компании, например, давно уже используют метод ограничения допуска к аренде автомобиля, если человек нарушал ПДД.

«По-моему, они (прокатные сервисы. — RT) сами должны об этом позаботиться, для этого специально принимать законы не нужно. Это в интересах самих компаний», — отметил эксперт.

В свою очередь, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев считает, что мера должна касаться всех любителей электротранспорта.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

«Тогда это будет справедливо. Потому что сейчас, я считаю, мера не решает все проблемы… Её однозначно нужно сделать такой, чтобы она касалась всех любителей электросамокатов», — добавил в разговоре с RT Канаев.

Кроме того, по мнению экспертов, для реализации идеи ограничить использование этих транспортных средств виновникам ДТП компании, занимающиеся арендой электросамокатов, должны иметь общую базу данных таких лиц.

«Можно говорить о настройке этой темы, о сроках лишения права пользования, но возникнет вопрос, как у каршеринга: в одной компании ограничат (доступ), он пойдёт и заведёт аккаунт в другой компании. Значит, эти компании должны иметь общую базу данных, иначе это не будет работать», — заявил RT автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём».

Не в первый раз

За последний год в России не раз выступали с инициативами, связанными с необходимостью введения специальных правил движения для пользователей электросамокатов.

Так, в конце мая руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил обязать водителей электросамокатов использовать шлемы и иную защитную амуницию во время езды.

Также Следственный комитет России призвал Минтранс и МВД ускорить работу над регламентацией использования электросамокатов.

В середине мая руководитель научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин, говоря о ситуации с возможными изменениями правил езды на самокатах и велосипедах, заявил, что задача возможных поправок в законодательство должна заключаться в создании таких условий, которые были бы удобны всем участникам движения.

При этом 17 июня МВД впервые обнародовало статистику ДТП с участием электросамокатов, моноколёс и других подобных средств. В ведомстве отметили, что с начала года количество аварий увеличилось почти втрое.