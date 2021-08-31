«В целях обеспечения социальной защиты»: Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим

Владимир Путин подписал указ о назначении единовременной выплаты военнослужащим. В соответствии с распоряжением главы государства, лица, которые находятся на военной службе по состоянию на 31 августа 2021 года, получат по 15 тыс. рублей. Новая мера касается военнослужащих, проходящих службу по контракту, курсантов военных профессиональных образовательных организаций и вузов, не заключивших контракт о прохождении службы. Ранее глава государства назначил единовременные выплаты российским пенсионерам.

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим в размере 15 тыс. рублей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ гласит, что выплату проведут в сентябре лицам, являющимся военными по состоянию на 31 августа 2021 года. Как говорится в документе, выплата присуждена «в целях обеспечения социальной защиты».

Она распространяется на военнослужащих, проходящих службу по контракту, курсантов военных профессиональных образовательных организаций и вузов, не заключивших контракт о прохождении службы. Выплата проводится на основании приказов командиров воинских частей федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба.

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Отмечается, что из назначенных выплат не производятся удержания на основании исполнительных документов и решений судов.

На основании другого указа аналогичная единовременная выплата присуждена гражданам, проходящим службу в прокуратуре, Следственном комитете, органах внутренних дел и таможни, уголовно-исполнительной системе, Федеральной противопожарной службе, в войсках Национальной гвардии, а также лицам начальствующего состава Федеральной фельдъегерской связи.

Президент высказался о целесообразности назначения единовременной выплаты военным 22 августа, назвав эту меру справедливой.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT высказался за продолжение поддержки граждан, служба которых сопряжена с риском для жизни.

«Это дополнительная мера поддержки этой категории граждан. Естественно, я, как председатель социального комитета, и фракция ЛДПР в целом, мы её поддерживаем... Считаю, что в дальнейшем надо продолжить усиление мер социальной поддержки для отдельной категории граждан, которые несут службу и чья работа сопряжена с рисками для их здоровья и жизни», — сказал депутат.

Он напомнил, что ежегодно во время обсуждения бюджетного процесса стоит вопрос, связанный с индексацией пенсий военнослужащих.

«Всячески эту норму поддерживаю, но при этом считаю, что эта выплата не должна быть основанием для того, чтобы не менять подходы во время принятия решения об индексации пенсий военных пенсионеров», — уверен Нилов.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский также высказал поддержку новому распоряжению главы государства.

«Это поддержка потерь реальных доходов тем бюджетникам, которым надо помогать в силу того, что индексация военных, также как и пенсионеров, особенно работающих, начала съедаться инфляцией», — сказал Рязанский в беседе с корреспондентом RT.

Отметим, что за несколько дней до назначения выплат военнослужащим Путин Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию».

Глава государства постановил произвести гражданам, постоянно проживающим в России и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, назначенных в соответствии с Законом от 12 февраля 1993 года № 4468–I, единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Отмечается, что она будет проводиться в сентябре 2021 года соответствующими органами на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи заявления.

Позднее глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что на эти цели кабмин выделит более 454 млрд рублей. Как отметил премьер-министр, инициатива властей позволит компенсировать россиянам те незапланированные расходы, с которыми люди столкнулись во время пандемии. Мишустин также подчеркнул, что выплаты нужно произвести как можно быстрее, минуя лишние бюрократические формальности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что средства, запланированные на выплаты, не придётся восполнять за счёт увеличения налогов. По его словам, подобным объявлениям со стороны руководства страны «предшествует очень серьёзная работа», которая исключает вероятность сценария с повышением налоговой нагрузки.

Как подчеркнул Песков, важна сбалансированность бюджета и всех расходов. По словам пресс-секретаря президента, «это абсолютная константа для кабинета министров».

Гражданам, получающим пенсию на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг — 2 сентября её получат 30,7 миллиона человек, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.