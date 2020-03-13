«В целях нераспространения инфекции»: Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС

Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. Соответствующие меры будут применяться с 16 марта. При этом они не коснутся регулярных рейсов в столицы европейских стран. За последние сутки в РФ зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, этот показатель достиг 45. Заболевшие посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией — Италию, Францию и Австрию. Среди заражённых, в частности, девочка-подросток и десятилетний ребёнок. Общее число инфицированных в мире превышает 132 тыс. человек. Около 70 тыс. выздоровели.

Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами. С 16 марта остаются лишь регулярные рейсы в столицы стран Евросоюза, Женеву и Осло. Они будут осуществляться с терминала F аэропорта Шереметьево. Ограничения не касаются чартерных рейсов, которые вывозят россиян из этих стран, а также иностранцев из РФ обратно.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран — членов Европейского союза и в обратном направлении», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Всего за сутки в России выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения вируса. Большинство заражённых — пять человек — обнаружены в Москве.

«За последние сутки в России зарегистрированы 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, пять — в Москве, один в Московской области, три в Санкт-Петербурге, один в Ленинградской области, один в Пермском крае», — говорится в докладе.

В Роспотребнадзоре сообщили, что инфицированные в последние две недели посещали Италию, Францию и Австрию, один выявлен как контактный с ранее заболевшими. Определён весь круг лиц, с которыми взаимодействовали заражённые, они находятся под медицинским наблюдением. Все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

Таким образом, в общей сложности в России были зарегистрированы 45 случаев заражения коронавирусом, несколько человек уже выписаны по выздоровлению.

«Один из заболевших — подросток»

Одна из заражённых коронавирусом в Москве — девочка-подросток. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе. Отмечается, что она посещала школу.

«Один из заболевших — подросток, который получает необходимое лечение в инфекционной больнице. Два дня, 2 и 3 марта, она посещала школу», — говорится в сообщении.

Спустя несколько дней, 10 марта, её класс был закрыт на карантин из-за роста числа заболеваний гриппом и ОРВИ. На данный момент на карантин закрыто всё здание школы. Стоит отметить, что дети и молодые люди практически не сталкиваются с осложнениями при протекании заболеваний, вызванных коронавирусом.

Также из числа тех, с кем контактировали московские заболевшие коронавирусом, два человека — их родственники — были госпитализированы.

Стоит отметить, что в Москве в соответствии с распоряжением мэра Сергея Собянина о борьбе с распространением коронавируса строится инфекционный центр. Его общая площадь составит 43 га, он будет состоять из нескольких отделений, а в рамках проекта будет проложено около 10 км инженерных сетей.

«В комплексе будут работать приёмное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное и (на случай необходимости) родильное отделения. Для центра планируется закупить передовые отечественные и зарубежные материалы, оснастить его самым современным медицинским оборудованием», — сказал заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

Новый центр будет находиться недалеко от деревни Бабенки Троицкого округа Москвы.

В Санкт-Петербурге все пятеро заболевших (один из них — десятилетний ребёнок) находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

«По информации федерального штаба, у нас пять человек, которые заболели. Но они находятся в удовлетворительном состоянии. Один из них — это ребёнок десяти лет. Все они приехали из других стран, обратились, и сегодня с ними проводятся соответствующие мероприятия. Они находятся в Боткинской больнице», — сказал он.

Пандемия коронавируса

Всего в мире зарегистрировано более 132 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них более 81 тыс. — в Китае, откуда началось его распространение. При этом в КНР развитие ситуации демонстрирует положительную динамику: выздоровевших более 64 тыс., а число новых случаев за сутки составило всего 23.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Европа стала центром пандемии коронавируса, так как число заболеваний в этом регионе превысило пиковые показатели Китая. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

«Европа стала эпицентром пандемии COVID19, где сообщений о новых случаях и смертях больше, чем во всём мире, за исключением Китая​​​. Ежедневно сообщается о большем количестве случаев, чем в пик эпидемии в Китае», — сказал он.

Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань предположил, что пандемия коронавируса, объявленная ВОЗ, может прекратиться уже к лету.

«Моя оценка основана на сценариях, согласно которым все страны принимают позитивные меры», — сказал он, отметив, что пандемия может продлиться и дольше, если страны не примут меры.

При этом ранее ВОЗ призвала не рассчитывать на столь скорое завершение распространения коронавируса. В организации считают, что это маловероятный сценарий.

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Наиболее тяжёлая обстановка из-за COVID-19 за пределами Китая сложилась в Италии. Общее число заражённых в этой стране растёт быстрее, чем где-либо: за последние сутки инфицировались более 2,6 тыс. человек, а общее число случаев заболевания превысило 15 тыс. Скончались более 1000 человек.