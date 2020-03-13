Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
Главная / В России

«В целях нераспространения инфекции»: Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС

13 марта 2020, 21:30  •  55 • В России
Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. Соответствующие меры будут применяться с 16 марта. При этом они не коснутся регулярных рейсов в столицы европейских стран. За последние сутки в РФ зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, этот показатель достиг 45. Заболевшие посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией — Италию, Францию и Австрию. Среди заражённых, в частности, девочка-подросток и десятилетний ребёнок. Общее число инфицированных в мире превышает 132 тыс. человек. Около 70 тыс. выздоровели.
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами. С 16 марта остаются лишь регулярные рейсы в столицы стран Евросоюза, Женеву и Осло. Они будут осуществляться с терминала F аэропорта Шереметьево. Ограничения не касаются чартерных рейсов, которые вывозят россиян из этих стран, а также иностранцев из РФ обратно.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран — членов Европейского союза и в обратном направлении», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Всего за сутки в России выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения вируса. Большинство заражённых — пять человек — обнаружены в Москве.

«За последние сутки в России зарегистрированы 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, пять — в Москве, один в Московской области, три в Санкт-Петербурге, один в Ленинградской области, один в Пермском крае», — говорится в докладе.

В Роспотребнадзоре сообщили, что инфицированные в последние две недели посещали Италию, Францию и Австрию, один выявлен как контактный с ранее заболевшими. Определён весь круг лиц, с которыми взаимодействовали заражённые, они находятся под медицинским наблюдением. Все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

Таким образом, в общей сложности в России были зарегистрированы 45 случаев заражения коронавирусом, несколько человек уже выписаны по выздоровлению.

«Один из заболевших — подросток»

Одна из заражённых коронавирусом в Москве — девочка-подросток. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе. Отмечается, что она посещала школу.

«Один из заболевших — подросток, который получает необходимое лечение в инфекционной больнице. Два дня, 2 и 3 марта, она посещала школу», — говорится в сообщении.

Спустя несколько дней, 10 марта, её класс был закрыт на карантин из-за роста числа заболеваний гриппом и ОРВИ. На данный момент на карантин закрыто всё здание школы. Стоит отметить, что дети и молодые люди практически не сталкиваются с осложнениями при протекании заболеваний, вызванных коронавирусом.

Также из числа тех, с кем контактировали московские заболевшие коронавирусом, два человека — их родственники — были госпитализированы.

Стоит отметить, что в Москве в соответствии с распоряжением мэра Сергея Собянина о борьбе с распространением коронавируса строится инфекционный центр. Его общая площадь составит 43 га, он будет состоять из нескольких отделений, а в рамках проекта будет проложено около 10 км инженерных сетей.

«В комплексе будут работать приёмное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное и (на случай необходимости) родильное отделения. Для центра планируется закупить передовые отечественные и зарубежные материалы, оснастить его самым современным медицинским оборудованием», — сказал заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

Новый центр будет находиться недалеко от деревни Бабенки Троицкого округа Москвы.

В Санкт-Петербурге все пятеро заболевших (один из них — десятилетний ребёнок) находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

«По информации федерального штаба, у нас пять человек, которые заболели. Но они находятся в удовлетворительном состоянии. Один из них — это ребёнок десяти лет. Все они приехали из других стран, обратились, и сегодня с ними проводятся соответствующие мероприятия. Они находятся в Боткинской больнице», — сказал он.

Пандемия коронавируса

Всего в мире зарегистрировано более 132 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них более 81 тыс. — в Китае, откуда началось его распространение. При этом в КНР развитие ситуации демонстрирует положительную динамику: выздоровевших более 64 тыс., а число новых случаев за сутки составило всего 23.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Европа стала центром пандемии коронавируса, так как число заболеваний в этом регионе превысило пиковые показатели Китая. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

«Европа стала эпицентром пандемии COVID19, где сообщений о новых случаях и смертях больше, чем во всём мире, за исключением Китая​​​. Ежедневно сообщается о большем количестве случаев, чем в пик эпидемии в Китае», — сказал он.

Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань предположил, что пандемия коронавируса, объявленная ВОЗ, может прекратиться уже к лету.

«Моя оценка основана на сценариях, согласно которым все страны принимают позитивные меры», — сказал он, отметив, что пандемия может продлиться и дольше, если страны не примут меры.

При этом ранее ВОЗ призвала не рассчитывать на столь скорое завершение распространения коронавируса. В организации считают, что это маловероятный сценарий.

На страницу галереи

Наиболее тяжёлая обстановка из-за COVID-19 за пределами Китая сложилась в Италии. Общее число заражённых в этой стране растёт быстрее, чем где-либо: за последние сутки инфицировались более 2,6 тыс. человек, а общее число случаев заболевания превысило 15 тыс. Скончались более 1000 человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
13 марта 2020, 09:30
«Мне это всё глубоко противно»: журналистка «Радио Свобода» рассказала об увольнении по обвинению в харассменте
13 марта 2020, 00:00
Украина побила своего доброго клоуна, захотевшего мира
13 марта 2020, 10:00
Владимир Путин: Меня коробит от миллионных зарплат топ-менеджеров
13 марта 2020, 16:00
Россия виновата, но все-таки: «Какие будут ваши доказательства?»*
13 марта 2020, 16:30
«Меня самого это коробит»: Путин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций
13 марта 2020, 18:00
Мишустин: «В 21 веке люди в центре России живут без газа, а больницы построены при царе-батюшке»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
12 марта 2020, 02:35
Саудовская Аравия проиграет в "нефтяной войне" с Россией: Forbes назвал три причины
09 марта 2020, 11:35
На Украине объяснили, почему Киев проиграл войну в Донбассе
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во всех грехах, но понимания не нашла
09 марта 2020, 04:35
Автор строк «Никогда мы не будем братьями» не верит в реинтеграцию Крыма и Донбасса
10 марта 2020, 07:35
"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по Минским соглашениям
08 марта 2020, 06:35
Стрелков: Масштабная война неизбежна. Украина готовит мясорубку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.