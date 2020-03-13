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«В целях нераспространения инфекции»: Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС
13 марта 2020, 21:30 • 55 • В России
Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. Соответствующие меры будут применяться с 16 марта. При этом они не коснутся регулярных рейсов в столицы европейских стран. За последние сутки в РФ зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, этот показатель достиг 45. Заболевшие посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией — Италию, Францию и Австрию. Среди заражённых, в частности, девочка-подросток и десятилетний ребёнок. Общее число инфицированных в мире превышает 132 тыс. человек. Около 70 тыс. выздоровели.
РИА Новости © Илья Питалев
Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами. С 16 марта остаются лишь регулярные рейсы в столицы стран Евросоюза, Женеву и Осло. Они будут осуществляться с терминала F аэропорта Шереметьево. Ограничения не касаются чартерных рейсов, которые вывозят россиян из этих стран, а также иностранцев из РФ обратно.
«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран — членов Европейского союза и в обратном направлении», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Всего за сутки в России выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения вируса. Большинство заражённых — пять человек — обнаружены в Москве.
В Роспотребнадзоре сообщили, что инфицированные в последние две недели посещали Италию, Францию и Австрию, один выявлен как контактный с ранее заболевшими. Определён весь круг лиц, с которыми взаимодействовали заражённые, они находятся под медицинским наблюдением. Все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.
Таким образом, в общей сложности в России были зарегистрированы 45 случаев заражения коронавирусом, несколько человек уже выписаны по выздоровлению.
«Один из заболевших — подросток»
Одна из заражённых коронавирусом в Москве — девочка-подросток. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе. Отмечается, что она посещала школу.
Спустя несколько дней, 10 марта, её класс был закрыт на карантин из-за роста числа заболеваний гриппом и ОРВИ. На данный момент на карантин закрыто всё здание школы. Стоит отметить, что дети и молодые люди практически не сталкиваются с осложнениями при протекании заболеваний, вызванных коронавирусом.
Также из числа тех, с кем контактировали московские заболевшие коронавирусом, два человека — их родственники — были госпитализированы.
Стоит отметить, что в Москве в соответствии с распоряжением мэра Сергея Собянина о борьбе с распространением коронавируса строится инфекционный центр. Его общая площадь составит 43 га, он будет состоять из нескольких отделений, а в рамках проекта будет проложено около 10 км инженерных сетей.
«В комплексе будут работать приёмное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное и (на случай необходимости) родильное отделения. Для центра планируется закупить передовые отечественные и зарубежные материалы, оснастить его самым современным медицинским оборудованием», — сказал заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.
Новый центр будет находиться недалеко от деревни Бабенки Троицкого округа Москвы.
В Санкт-Петербурге все пятеро заболевших (один из них — десятилетний ребёнок) находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.
«По информации федерального штаба, у нас пять человек, которые заболели. Но они находятся в удовлетворительном состоянии. Один из них — это ребёнок десяти лет. Все они приехали из других стран, обратились, и сегодня с ними проводятся соответствующие мероприятия. Они находятся в Боткинской больнице», — сказал он.
Пандемия коронавируса
Всего в мире зарегистрировано более 132 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них более 81 тыс. — в Китае, откуда началось его распространение. При этом в КНР развитие ситуации демонстрирует положительную динамику: выздоровевших более 64 тыс., а число новых случаев за сутки составило всего 23.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Европа стала центром пандемии коронавируса, так как число заболеваний в этом регионе превысило пиковые показатели Китая. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.
Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань предположил, что пандемия коронавируса, объявленная ВОЗ, может прекратиться уже к лету.
«Моя оценка основана на сценариях, согласно которым все страны принимают позитивные меры», — сказал он, отметив, что пандемия может продлиться и дольше, если страны не примут меры.
При этом ранее ВОЗ призвала не рассчитывать на столь скорое завершение распространения коронавируса. В организации считают, что это маловероятный сценарий.
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Наиболее тяжёлая обстановка из-за COVID-19 за пределами Китая сложилась в Италии. Общее число заражённых в этой стране растёт быстрее, чем где-либо: за последние сутки инфицировались более 2,6 тыс. человек, а общее число случаев заболевания превысило 15 тыс. Скончались более 1000 человек.
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