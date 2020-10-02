Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спас...
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии ...
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэне...
Главная / В мире

«В целях естественной защиты своих национальных интересов»: Белоруссия объявила об ответных санкциях против ЕС

02 октября 2020, 15:50  •  111 • В мире
Минск вводит в действие санкционный список против членов Евросоюза в ответ на санкции Брюсселя в отношении 40 официальных лиц республики. Как сообщили в Министерстве иностранных дел страны, дальнейшая раскрутка «санкционного маховика» со стороны ЕС может привести к разрыву дипломатических отношений. Ограничительные меры в отношении белорусских чиновников вступили в силу 2 октября, при этом в список не попал Александр Лукашенко. Комментируя решение ЕС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкционную политику ЕС «проявлением слабости, а не силы».
 
Reuters
 

Белоруссия вводит в действие ответный санкционный список в отношении Европейского союза. Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики. При этом во внешнеполитическом ведомстве указали, что «не будут публиковать» имена включённых в «чёрный список» в соответствии с цивилизованной дипломатической практикой.

«Беларусь всегда на словах и на деле против конфронтации. Мы за диалог и понимание. Но как суверенное государство мы также решительно, хоть и не без сожаления, ответим на недружественные действия в целях естественной защиты своих национальных интересов», — говорится в заявлении МИД Белоруссии.

В Минске подчеркнули, что раскрутка «санкционного маховика» со стороны ЕС может привести к «серьёзными последствиям», в частности, выходу страны из совместных программ и проектов, и рассмотрению вопроса о «целесообразности сохранения дипломатических отношений».

«ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона в свою очередь также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия. Попытки навязать белорусам каких-то одобренных извне представителей, проекты неких «правительств в изгнании» и тому подобное обречены на провал. Судьба таких структур печальна — ещё не стартовав, они оказываются на обочине исторического процесса», — заявили белорусские дипломаты.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение ЕС о введение индивидуальных санкций в отношении официальных лиц Белоруссии, заявил, что Москва «весьма и весьма негативно» относится к санкционной политике.

«В любом случае это скорее проявление слабости, чем силы», — добавил официальный представитель Кремля.

Ранее, в ночь на 2 октября, стало известно, что страны-члены Европейского союза договорились о введении визовых санкций в отношении Белоруссии. Под рестрикции попали 40 официальных лиц республики, которых обвиняют в фальсификации результатов президентских выборов и причастности «к жестокому подавлению мирных демонстраций», стартовавших в стране после голосования.

«Мы приняли решение ввести санкции. Очень важно осуществить то, о чём мы приняли решение несколько недель назад», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита ЕС.

Между тем в «чёрный список» не был включён президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, рестрикции означали бы отказ Евросоюза от диалога с Лукашенко.

«ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключённых, особенно бывших кандидатов в президенты», — заявил французский лидер.

В то же время, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, введение санкций против соратников Александра Лукашенко является «очень важным сигналом».

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко
  • AFP
  • © Siarhei LESKIEC

В конце августа Литва, Латвия и Эстонии ввели санкции против Александра Лукашенко и ещё 29 высокопоставленных политиков страны, а через некоторое время расширили санкционный список. 29 сентября Минск утвердил ответные ограничительные меры.

Также в этот день санкции против «нелегитимного президента Белоруссии» и ряда представителей президентской администрации и белорусских силовых ведомств ввели Великобритания и Канада.

В Белоруссии назвали обмен санкциями «нисходящей спиралью, запущенной с подачи отдельных литовских руководителей».

«Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», — подчеркнули в Минске.

Позиция Евросоюза

Напомним, 19 августа глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС не признаёт официальные итоги выборов президента Белоруссии, по итогам которых победу одержал Александр Лукашенко с более чем 80% голосов, тогда как его главный оппонент — Светлана Тихановская — набрала чуть более 10%. В Евросоюзе пообещали ввести санкции в отношении «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах».

В Москве, комментируя намерения Брюсселя, подчёркивали незаконность односторонних финансовых рестрикций.

«Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела», — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Спустя месяц, в сентябре, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза не смогли договориться о санкционном списке официальных лиц Белоруссии. В частности, одним из препятствий стала позиция Кипра, который требовал от Брюсселя проявить последовательность и занять более жёсткую позицию в отношении Турции из-за её геологоразведочной деятельности по поиску газовых месторождений на спорном шельфе в Средиземном море.

Однако по итогам первого дня саммита ЕС разногласия с Кипром были разрешены. В Брюсселе осудили нарушение суверенных прав республики, призвав Анкару воздерживаться от подобных действий в будущем. При этом, если Турция продолжит нарушать положения международного права, то ЕС применит все имеющиеся инструменты для защиты своих интересов и интересов государств-членов евросообщества.

«Евросовет будет продолжать внимательно следить за развитием событий и вернётся к этому вопросу и примет соответствующие решения самое позднее на своем декабрьском заседании», — говорится в документе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
02 октября 2020, 12:15
Стало известно, что спасло единственного выжившего при крушении Ан-26 под Харьковом
02 октября 2020, 00:20
Просто хотела отомстить: Отравительнице 25 малышей в Китае вынесли приговор
01 октября 2020, 18:50
Цена свободы: С Меган Маркл потребовали $229 тысяч
02 октября 2020, 08:35
"Я всё ещё не верю": Лающие на католиков сторонники ЛГБТ удивили власти Польши
02 октября 2020, 02:05
В отношении двух граждан и четырёх компаний: ЕС ввёл санкции против участников строительства Крымского моста
02 октября 2020, 10:25
Янтарная комната на дне? Польский водолаз рассказал о ключевой детали поисков
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 сентября 2020, 19:30
Украинская телеведущая заговорила по-русски, услышав ответ из Донбасса: "Мы сдохнем, но не вернёмся"
28 сентября 2020, 16:35
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на видео
28 сентября 2020, 03:45
Источник "от Зеленского" слил условие по "Минску": Обменять Донбасс на воду для Крыма
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
26 сентября 2020, 08:40
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
30 сентября 2020, 23:35
Решение Путина вызвало панику в Финляндии: Запрет на вывоз леса-кругляка обрушил акции
26 сентября 2020, 23:20
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.