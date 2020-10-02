«В целях естественной защиты своих национальных интересов»: Белоруссия объявила об ответных санкциях против ЕС

Минск вводит в действие санкционный список против членов Евросоюза в ответ на санкции Брюсселя в отношении 40 официальных лиц республики. Как сообщили в Министерстве иностранных дел страны, дальнейшая раскрутка «санкционного маховика» со стороны ЕС может привести к разрыву дипломатических отношений. Ограничительные меры в отношении белорусских чиновников вступили в силу 2 октября, при этом в список не попал Александр Лукашенко. Комментируя решение ЕС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкционную политику ЕС «проявлением слабости, а не силы».

Белоруссия вводит в действие ответный санкционный список в отношении Европейского союза. Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики. При этом во внешнеполитическом ведомстве указали, что «не будут публиковать» имена включённых в «чёрный список» в соответствии с цивилизованной дипломатической практикой.

«Беларусь всегда на словах и на деле против конфронтации. Мы за диалог и понимание. Но как суверенное государство мы также решительно, хоть и не без сожаления, ответим на недружественные действия в целях естественной защиты своих национальных интересов», — говорится в заявлении МИД Белоруссии.

В Минске подчеркнули, что раскрутка «санкционного маховика» со стороны ЕС может привести к «серьёзными последствиям», в частности, выходу страны из совместных программ и проектов, и рассмотрению вопроса о «целесообразности сохранения дипломатических отношений».

«ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона в свою очередь также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия. Попытки навязать белорусам каких-то одобренных извне представителей, проекты неких «правительств в изгнании» и тому подобное обречены на провал. Судьба таких структур печальна — ещё не стартовав, они оказываются на обочине исторического процесса», — заявили белорусские дипломаты.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение ЕС о введение индивидуальных санкций в отношении официальных лиц Белоруссии, заявил, что Москва «весьма и весьма негативно» относится к санкционной политике.

«В любом случае это скорее проявление слабости, чем силы», — добавил официальный представитель Кремля.

Ранее, в ночь на 2 октября, стало известно, что страны-члены Европейского союза договорились о введении визовых санкций в отношении Белоруссии. Под рестрикции попали 40 официальных лиц республики, которых обвиняют в фальсификации результатов президентских выборов и причастности «к жестокому подавлению мирных демонстраций», стартовавших в стране после голосования.

«Мы приняли решение ввести санкции. Очень важно осуществить то, о чём мы приняли решение несколько недель назад», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита ЕС.

Между тем в «чёрный список» не был включён президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, рестрикции означали бы отказ Евросоюза от диалога с Лукашенко.

«ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключённых, особенно бывших кандидатов в президенты», — заявил французский лидер.

В то же время, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, введение санкций против соратников Александра Лукашенко является «очень важным сигналом».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

AFP

© Siarhei LESKIEC

В конце августа Литва, Латвия и Эстонии ввели санкции против Александра Лукашенко и ещё 29 высокопоставленных политиков страны, а через некоторое время расширили санкционный список. 29 сентября Минск утвердил ответные ограничительные меры.

Также в этот день санкции против «нелегитимного президента Белоруссии» и ряда представителей президентской администрации и белорусских силовых ведомств ввели Великобритания и Канада.

В Белоруссии назвали обмен санкциями «нисходящей спиралью, запущенной с подачи отдельных литовских руководителей».

«Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», — подчеркнули в Минске.

Позиция Евросоюза

Напомним, 19 августа глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС не признаёт официальные итоги выборов президента Белоруссии, по итогам которых победу одержал Александр Лукашенко с более чем 80% голосов, тогда как его главный оппонент — Светлана Тихановская — набрала чуть более 10%. В Евросоюзе пообещали ввести санкции в отношении «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах».

В Москве, комментируя намерения Брюсселя, подчёркивали незаконность односторонних финансовых рестрикций.

«Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела», — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Спустя месяц, в сентябре, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза не смогли договориться о санкционном списке официальных лиц Белоруссии. В частности, одним из препятствий стала позиция Кипра, который требовал от Брюсселя проявить последовательность и занять более жёсткую позицию в отношении Турции из-за её геологоразведочной деятельности по поиску газовых месторождений на спорном шельфе в Средиземном море.

Однако по итогам первого дня саммита ЕС разногласия с Кипром были разрешены. В Брюсселе осудили нарушение суверенных прав республики, призвав Анкару воздерживаться от подобных действий в будущем. При этом, если Турция продолжит нарушать положения международного права, то ЕС применит все имеющиеся инструменты для защиты своих интересов и интересов государств-членов евросообщества.

«Евросовет будет продолжать внимательно следить за развитием событий и вернётся к этому вопросу и примет соответствующие решения самое позднее на своем декабрьском заседании», — говорится в документе.