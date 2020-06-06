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«В целях диагностики употребления алкоголя»: в России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

06 июня 2020, 19:50  •  47 • В России
Минздрав России представил проект приказа об изменениях порядка проведения медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. Согласно документу, автомобилистам при получении медсправки нужно проходить тестирование для диагностики употребления спиртного только в том случае, если нарколог выявит симптомы алкоголизма. Для определения употребления алкоголя будут использоваться лабораторные исследования крови или мочи.
 
РИА Новости © Владимир Астапкович
 

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных актов.

В частности, согласно инициативе, из текста приказа Минздрава №344н, которым и регулируется порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей ТС, полностью исчезнет упоминание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Наличие определённой концентрации этого вещества в крови является маркером хронического употребления алкоголя.

Вместо этого в инициативе говорится о проведении «лабораторных исследований крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя».

Кроме того, изменения коснуться шестого пункта приказа №344н. В этом пункте перечисляются врачебные осмотры и исследования, которые включает в себя медицинское освидетельствование. Ранее в этом списке был подпункт о качественном и количественном определении карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови.

  • © Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Теперь же, как отмечалось выше, упоминание CDT убрали, заменив на «лабораторные исследования крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя, ... являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными».

Более того, в скобках теперь указывается, что соответствующие анализы будут проводиться только при выявлении «врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания».

На основании результатов исследований крови и мочи, а также осмотра врач будет принимать решение о наличии у водителя или кандидата в водители психических расстройств, при которых управление транспортными средствами невозможно. В особо сложных и конфликтных ситуациях решение принимает врачебная комиссия, состоящая из психиатра-нарколога, терапевта и невролога.

Как говорится на сайте Минздрава, действие приказа «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» распространяется на случаи освидетельствования кандидатов в водители транспортных средств, водителей, срок действия удостоверения которых истёк, граждан, которым удостоверение должны вернуть после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами, а также тех, кому водительские права возвращают после отбытия наказания.

Также приказ касается лиц, работающих в качестве водителей транспортных средств, при проведении обязательного периодического медицинского осмотра которых выявлены признаки заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами.

Таким образом, приказ, в который предполагается внести изменения, не регулирует порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, то есть случаи, когда инспекторы ГИБДД подозревают водителя в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Напомним, с 22 ноября 2019 года в России должны были начать действовать новые правила медосмотра водителей. В частности, нужно было бы сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT — маркера хронического злоупотребления алкоголем.

Увеличение объёма исследований могло привести к росту стоимости прохождения комиссии в несколько раз. После этого в российских СМИ появились сообщения, что в нескольких городах образовались крупные очереди для прохождения медосмотров.

21 ноября занимавший тогда пост замглавы Минздрава Олег Салагай заявил, что вступление в силу новых правил переносится на 1 июля 2020 года. Он добавил, что ведомство проведёт дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования, «в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

  • © Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Ситуацию со стоимостью медсправок тогда раскритиковал президент России Владимир Путин, назвавший готовившееся нововведение «чушью».

«У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек. Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, всё согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», — заявил глава государства.

Путин признал необходимость проведения дополнительных исследований, связанных с употреблением наркотических средств, однако призвал вводить подобные меры «поэтапно и с умом».

Непосильные штрафы

Стоит отметить, что в конце января 2020 года Минюст России опубликовал проект нового КоАП РФ, который среди прочего предполагал резкое увеличение действующих штрафов и введение новых видов наказания для нарушителей ПДД. 

В частности, согласно проекту, наказание за превышение скоростного режима на 20—40 км/ч должно было вырасти в шесть раз — с 500 до 3000 рублей, на 40—60 км/ч — с 1000—1500 до 4000 рублей, на 60 км/ч и более — санкция 5000 рублей или лишение прав на 4—6 месяцев. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства в начале февраля назвал предложенные штрафы за превышение скорости непосильными.

«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока ещё не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — пояснил он.

Мишустин напомнил, что все вопросы, касающиеся определения размеров штрафов и пеней, нужно рассматривать с учётом платёжеспособности населения.

Проект КоАП также подвергся критике со стороны ряда экспертов и депутатов. В частности, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что документ в таком виде противоречит посланию президента Федеральному собранию. Турчак указал, что послание Владимира Путина было посвящено защите прав и интересов граждан, а предложенные нововведения в кодекс представляют собой ужесточение «репрессивных механизмов». 

«Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения», — пояснил он.

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