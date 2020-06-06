«В целях диагностики употребления алкоголя»: в России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа об изменениях порядка проведения медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. Согласно документу, автомобилистам при получении медсправки нужно проходить тестирование для диагностики употребления спиртного только в том случае, если нарколог выявит симптомы алкоголизма. Для определения употребления алкоголя будут использоваться лабораторные исследования крови или мочи.

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных актов.

В частности, согласно инициативе, из текста приказа Минздрава №344н, которым и регулируется порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей ТС, полностью исчезнет упоминание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Наличие определённой концентрации этого вещества в крови является маркером хронического употребления алкоголя.

Вместо этого в инициативе говорится о проведении «лабораторных исследований крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя».

Кроме того, изменения коснуться шестого пункта приказа №344н. В этом пункте перечисляются врачебные осмотры и исследования, которые включает в себя медицинское освидетельствование. Ранее в этом списке был подпункт о качественном и количественном определении карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови.

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Теперь же, как отмечалось выше, упоминание CDT убрали, заменив на «лабораторные исследования крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя, ... являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными».

Более того, в скобках теперь указывается, что соответствующие анализы будут проводиться только при выявлении «врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания».

На основании результатов исследований крови и мочи, а также осмотра врач будет принимать решение о наличии у водителя или кандидата в водители психических расстройств, при которых управление транспортными средствами невозможно. В особо сложных и конфликтных ситуациях решение принимает врачебная комиссия, состоящая из психиатра-нарколога, терапевта и невролога.

Как говорится на сайте Минздрава, действие приказа «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» распространяется на случаи освидетельствования кандидатов в водители транспортных средств, водителей, срок действия удостоверения которых истёк, граждан, которым удостоверение должны вернуть после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами, а также тех, кому водительские права возвращают после отбытия наказания.

Также приказ касается лиц, работающих в качестве водителей транспортных средств, при проведении обязательного периодического медицинского осмотра которых выявлены признаки заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами.

Таким образом, приказ, в который предполагается внести изменения, не регулирует порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, то есть случаи, когда инспекторы ГИБДД подозревают водителя в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Напомним, с 22 ноября 2019 года в России должны были начать действовать новые правила медосмотра водителей. В частности, нужно было бы сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT — маркера хронического злоупотребления алкоголем.

Увеличение объёма исследований могло привести к росту стоимости прохождения комиссии в несколько раз. После этого в российских СМИ появились сообщения, что в нескольких городах образовались крупные очереди для прохождения медосмотров.

21 ноября занимавший тогда пост замглавы Минздрава Олег Салагай заявил, что вступление в силу новых правил переносится на 1 июля 2020 года. Он добавил, что ведомство проведёт дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования, «в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

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Ситуацию со стоимостью медсправок тогда раскритиковал президент России Владимир Путин, назвавший готовившееся нововведение «чушью».

«У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек. Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, всё согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», — заявил глава государства.

Путин признал необходимость проведения дополнительных исследований, связанных с употреблением наркотических средств, однако призвал вводить подобные меры «поэтапно и с умом».

Непосильные штрафы

Стоит отметить, что в конце января 2020 года Минюст России опубликовал проект нового КоАП РФ, который среди прочего предполагал резкое увеличение действующих штрафов и введение новых видов наказания для нарушителей ПДД.

В частности, согласно проекту, наказание за превышение скоростного режима на 20—40 км/ч должно было вырасти в шесть раз — с 500 до 3000 рублей, на 40—60 км/ч — с 1000—1500 до 4000 рублей, на 60 км/ч и более — санкция 5000 рублей или лишение прав на 4—6 месяцев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства в начале февраля назвал предложенные штрафы за превышение скорости непосильными.

«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока ещё не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — пояснил он.

Мишустин напомнил, что все вопросы, касающиеся определения размеров штрафов и пеней, нужно рассматривать с учётом платёжеспособности населения.

Проект КоАП также подвергся критике со стороны ряда экспертов и депутатов. В частности, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что документ в таком виде противоречит посланию президента Федеральному собранию. Турчак указал, что послание Владимира Путина было посвящено защите прав и интересов граждан, а предложенные нововведения в кодекс представляют собой ужесточение «репрессивных механизмов».

«Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения», — пояснил он.