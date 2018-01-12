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В целости и сохранности

12 января 2018, 18:09  •  245 • Карикатуры

Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву военные корабли и авиатехнику, оставшиеся в Крыму. Командующий украинских ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко считает, что это требует "очень тщательного изучения", чтобы Украина не осталась "разменной картой".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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