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В целости и сохранности
12 января 2018, 18:09 • 245 • Карикатуры
Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву военные корабли и авиатехнику, оставшиеся в Крыму. Командующий украинских ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко считает, что это требует "очень тщательного изучения", чтобы Украина не осталась "разменной картой".
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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