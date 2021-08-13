«В целом вернулись к обычному ритму жизни»: в Москве отменили требование о переводе на удалёнку трети сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с улучшением эпидемической ситуации в городе отменяется обязательное требование о переводе 30% сотрудников компаний на удалённый режим работы. Также столичным работодателям больше не нужно проводить регулярное тестирование персонала на COVID-19. По словам Собянина, массовая вакцинация и другие профилактические меры позволили кардинально улучшить положение по сравнению с июнем, на который пришлись пиковые значения заболеваемости и госпитализаций. Градоначальник добавил, что столичные власти хотят как можно скорее снять оставшиеся ограничения, однако поспешные шаги в этом направлении могут ухудшить ситуацию. Поэтому решения будут приниматься, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии, отметил мэр.

Власти Москвы с пятницы, 13 августа, смягчают ряд ограничительных мер, ранее введённых из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин. Так, отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, в том числе работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

При этом работодателям рекомендовали сохранять удалёнку, если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

Также отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19. Кроме того, снимаются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.

По словам Сергея Собянина, за последние недели в городе несколько раз смягчали ограничения, и в целом российская столица уже вернулась к обычному ритму жизни.

«Вместе с тем многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», — написал градоначальник.

Он отметил, что и от этих ограничений хочется избавиться «как можно скорее», однако пока это преждевременно.

«Нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад. Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии», — подчеркнул мэр Москвы.

«Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать. Но ещё больше зависит от нас. Берегите себя и своих близких! Это — самый надёжный путь к победе над пандемией», — добавил Собянин.

Недельные показатели по заболеваемости COVID-19 и госпитализации пациентов в Москве

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По его словам, массовая вакцинация и другие профилактические меры позволили добиться существенного улучшения ситуации в борьбе с пандемией.

«Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тыс. коек — минимальное количество с начала апреля», — указал Собянин.

При этом число горожан, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек. Полностью привиты от коронавируса уже более 3,6 млн москвичей.

Показатели по вакцинации от COVID-19

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В России за прошедшие сутки было выявлено 22 277 новых случаев заболевания коронавирусом, наибольшее число — в Москве (2529), Санкт-Петербурге (1810) и Московской области (1223). Полностью выздоровели 19 368 человек, скончались 815 пациентов — максимальный показатель с начала пандемии.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 557 068, из них выздоровели 5 848 340 пациентов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 168 864 человека.

Россия занимает четвёртое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии зафиксировано свыше 205,5 млн случаев заболевания, больше всего — в США (36,3 млн), Индии (32,1 млн) и Бразилии (20,2 млн). От осложнений в связи с COVID-19 по всему миру скончались более 4,3 млн человек. Наибольшее число жертв зарегистрировано в США (619 тыс.), Бразилии (566,9 тыс.) и Индии (430,2 тыс.).

Наряду с этим директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью RT отметил, что в 25 странах мира уже сформирован популяционный иммунитет к коронавирусу.

«Важно, что популяционный, или коллективный, иммунитет — это суммарное число тех, кто переболел, и тех, кто вакцинирован. В странах, где большое число иммунизированных людей, эпидемиологическая обстановка и ситуация становятся благоприятными, но новые случаи заболевания обусловлены тем, что часть населения ещё либо не сформировала иммунитет к болезни, либо заражается штаммами, которые привозят с собой туристы. Формирование иммунного ответа приведёт к тому, что вирус будет нейтрализован или будет меньше выделяться в окружающую среду, а значит, будет меньше заболевших и пандемия будет преодолена», — сказал он.

При этом, по его словам, в 2021 году сформировать глобальный коллективный иммунитет не удастся, на это потребуется больше времени.

РИА Новости

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Средняя продолжительность постковидного синдрома у пациентов, переболевших COVID-19, составляет примерно два месяца, заявил главврач московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Анализ по возрастным группам показал нам, что у пациентов до 60 лет, как правило, средняя длительность разрешения симптоматики (постковидного синдрома. — RT) составляет около двух месяцев, у пожилых может увеличиться», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в глубинном исследовании приняли участие 250 пациентов.

«Действительно, ковид оставляет определённый, к счастью, временный след. Симптомов, которые мы при опросе наблюдали, три — быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до ковида человека не беспокоили», — пояснил Проценко.

ВОЗ и вопрос происхождения COVID-19

Накануне руководитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Эмбарек в эфире датского телеканала TV2 высказал предположение, что «нулевой пациент» мог заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 от летучей мыши в ходе исследований.

«Сотрудник, заразившийся в полевых условиях при взятии проб, — одна из возможных гипотез. Именно здесь вирус переходит от летучей мыши к человеку. В этом случае это мог быть именно лабораторный работник, регулярно контактирующий с летучими мышами, а не случайный сельский житель», — сказал он.

Уханьский институт вирусологии

Reuters

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Как отметил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире радио Sputnik, гипотезу представителя ВОЗ можно рассматривать в качестве ещё одной из версий о возможном происхождении SARS-CoV-2.

«Всё надо доказывать. В пользу версии, что коронавирус перешёл на человека с животного, с летучей мыши, до сих пор есть только косвенные доказательства. И там не хватает главного: ближайшего родственника SARS-CoV-2 в дикой природе. Если бы нашли популяцию летучих мышей, у которой выделили бы ближайший вирус, то вопрос был бы закрыт», — считает он.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения сообщила о намерении провести новую серию исследований по определению источника происхождения вируса.

«ВОЗ призывает все правительства деполитизировать ситуацию и сотрудничать в целях ускорения исследований происхождения и, что важно, совместной работы по разработке общей базы новых патогенов, обладающих пандемическим потенциалом», — говорится в пресс-релизе, текст которого приводит ТАСС.

Отмечается, что поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2 «не является приписыванием вины, указыванием пальцем или политическим подсчётом очков».

«Выяснение происхождения нового вируса — это сложнейшая научная задача, требующая времени. ВОЗ стремится следовать науке, и мы призываем все правительства отложить разногласия и работать вместе, чтобы предоставить все необходимые данные и доступ, чтобы как можно скорее начать следующую серию исследований», — заключили в организации.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения обнародовала доклад по итогам поездки группы экспертов в Китай. Цель их визита заключалась в установлении источника происхождения нового коронавируса. В документе говорилось, что лабораторное происхождение SARS-CoV-2 «крайне маловероятно», но при этом не исключалась ни одна из теорий. В конце июля власти КНР сообщили, что не станут участвовать во втором этапе расследования ВОЗ о происхождении COVID-19.