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«В целом лучше подготовлены»: в Швеции признали военное преимущество России перед НАТО в случае вероятного конфликта

13 марта 2021, 00:50  •  83 • В мире
В случае возможного конфликта на севере Европы у России будет преимущество перед странами НАТО. Такие выводы содержатся в докладе Шведского агентства оборонных исследований (FOI). Отмечается, что структура командования РФ «хорошо подготовлена и испытана, равно как передвижение и тыловое обеспечение многочисленных сил на территории и вблизи территории России». Кроме того, в документе говорится о пробелах в общей оборонной подготовке альянса. По мнению экспертов, шведские специалисты реально оценили военные возможности Москвы, которые существенно выросли в последние годы.
 
Символика НАТО © Christian Hartmann
 

У России будет преимущество перед странами НАТО в случае конфликта на севере Европы. Такие выводы содержатся в докладе государственного Шведского агентства оборонных исследований (FOI) под названием «Военный потенциал Запада в Северной Европе — 2020: Часть I — Коллективная оборона».

«Притом что содержание российских планов ведения военных действий неизвестно, структура командования, насколько можно судить, хорошо подготовлена и испытана, равно как и передвижение и тыловое обеспечение многочисленных сил на территории и вблизи территории России», — говорится в документе.

По мнению специалистов FOI, «пробелы» в общей оборонной подготовке альянса «предстают как относительная слабость в сравнении с Россией».

«Некоторые из них можно довольно просто устранить общими усилиями, в то время как остальные зависят от усиления национальных возможностей союзников», — считают в агентстве.

Речь, в частности, идёт о недочётах «по таким пунктам, как: предварительно обозначенные структуры командования; скоординированное и более развитое планирование на случай как сдерживания, так и обороны; крупномасштабное передвижение войск; оказание поддержки силам передового развёртывания; а также масштабные манёвры в соответствии со статьёй 5 (договора НАТО)».  

Авторы доклада также считают, что военная политика и доктрина западного альянса «обременяется различием взглядов относительно угроз и приоритетов, а также неясностью ролей и обязанностей в области решения ряда проблем, связанных с вопросами войны и мира».

«В этих условиях перед нами предстаёт Россия с основательно проработанной военной концепцией, охватывающей весь спектр конфликтов с учётом возможности координированного применения как военных, так и невоенных средств», — констатируют в FOI, отмечая при этом, что военная стратегия НАТО «нуждается в доработке».

С точки зрения шведских аналитиков, существенные проблемы по части потенциала блока обусловлены тем, что «силы альянса распределены среди множества стран, их боеготовность остаётся на низком уровне, а также тем, что их не комплектуют и не готовят к войне».

«И хотя очевидно, что произошло улучшение некоторых параметров передового присутствия и сил быстрого реагирования, НАТО всё ещё испытывает трудности с набором такой же численности наземных сил, как у России... На случай боевых действий высокой интенсивности российские наземные силы лучше организованы и лучше оснащены. Западные же представляют собой смесь тяжёлых и лёгких подразделений, качество боевой поддержки и тылового обеспечения которых в общем гораздо ниже», — утверждают авторы доклада.

  • Учения НАТО в Латвии
  • Reuters
  • © Ints Kalnins

Специалисты FOI приходят к выводу, что Вооружённые силы России «в целом лучше подготовлены к серьёзным военным операциям, по крайней мере в условиях наземного боя в рамках непродолжительного конфликта».

«Серьёзная военная проблема западных стран состоит в том, что у России выше доступность вооружённых сил и она может осуществить стремительное нападение на восточный фланг НАТО, прежде чем альянс успеет отреагировать. Кроме того, на разных участках этого фланга параметры такого нападения могут существенно различаться», — пишут аналитики.

В документе также говорится о военной игре, которую провели шведские специалисты. Её сценарий предполагал «нападение России на страны Балтии через территорию Белоруссии, спланированное и осуществлённое в виде ограниченной войны с намерением быстрой победы над войсками НАТО».

«В нашей военной игре после нескольких дней сражения ситуация развивалась явно в пользу России: её вооружённые силы осуществили многие свои задачи», — подытожили авторы документа.

Партнёр НАТО

 

Напомним, Швеция является партнёром Североатлантического альянса с 1994 года, но не входит в блок. В 2014 году возможности для диалога и сотрудничества сторон были расширены на саммите организации в Уэльсе.

Шведская сторона принимает участие в ряде военных манёвров блока. Так, в 2018 году Швеция вела тренировки со странами — партнёрами по НАТО в рамках учений Trident Juncture в Норвегии — крупнейших за последнее десятилетие: в них участвовали около 50 тыс. военнослужащих из 31 государства, 10 тыс. боевых машин, сотни самолётов и десятки кораблей.

В марте прошлого года вооружённые силы Швеции были задействованы в манёврах стран НАТО на севере Норвегии — Cold Response.

Как уточняла ранее пресс-служба норвежских ВС, в них должны были принять участие около 15 тыс. военных из стран НАТО и их партнёров. Отмечалось также, что Cold Response направлены «на отработку боевых действий высокой интенсивности в суровых зимних условиях», а также «действий по применению значительного потенциала десантных сил и средств».

Позднее, в мае 2020 года, прошли совместные учения SWENEX кораблей НАТО и шведских ВМС в водах пролива Скагеррак и Балтийского моря.

Кроме того, минувшей осенью в шведском парламенте призвали правительство страны рассмотреть возможность вступления в НАТО из-за действий России в оборонной сфере. По словам оппозиционного депутата Эдварда Ридля, направившего соответствующее предложение в риксдаг, Швеция оказалась «в очень серьёзном положении, так как Россия укрепила свой военный потенциал и без колебаний его использует».

  • Символика НАТО
  • Reuters
  • © Yves Herman

В то же время, как отметил в феврале прошлого года глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своей шведской коллегой Анн Линде, у НАТО есть «беспрецедентные планы» по продвижению к российским границам, «по затягиванию в натовские военные манёвры нейтральных стран, таких как Швеция и Финляндия».

Ранее, в августе 2019 года, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о расширении военного сотрудничества альянса со Швецией и Финляндией, а также об усилении присутствия НАТО в Восточной Европе.

Неоднозначность оценок

 

По словам экспертов, Шведское агентство оборонных исследований в своём докладе лишь отразило реальные факты.

«Качество российских вооружённых сил действительно повысилось. И речь тут не только о новой технике и новых видах вооружений, но и об общей подготовке, боевой слаженности», — пояснил в разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков.

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Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Иван Коновалов.

«Крайне важно, что Северный флот России в начале текущего года получил статус военного округа. Теперь это абсолютно самостоятельная военно-административная единица со своими сухопутными войсками, силами противоракетной, противовоздушной обороны, ВКС, воздушными силами и флотом. Не стоит забывать и о том, что в России единая вертикаль командования, при которой период времени с момента принятия решения до действий войск сократился до минимума», — сказал он в беседе с RT.

Кроме того, с точки зрения Коновалова, в докладе также «содержится красноречивый намёк» на то, что силы западной коалиции разобщены.

«По сути, речь там идёт о том, что НАТО — это громоздкая военная организация, не способная оперативно реагировать на вызовы. Ведь в блоке для совместных действий требуется огромное количество согласований», — констатировал он.

Несмотря на то что FOI в целом трезво оценило боеспособность российских сил, основной тезис всей этой аналитики заключается в том, что «Швеции все угрожают и ей надо вступить в НАТО», говорит Алексей Леонков. При этом он отметил, что рассуждения сотрудников агентства относительно возможного нападения России на страны Балтии «никак не соотносятся с действительностью».

«К фактам о мощи российских военных они прилепили откровенную ложь, гласящую, что Россия якобы на кого-то собирается нападать, а также угрожает восточному флангу НАТО. На самом деле, если бы шведский институт почитал военную доктрину России, которая находится в открытом доступе, он знал бы, что речь идёт прежде всего об обороне, никаких положений о превентивных ударах, наступательных действиях там нет», — утверждает аналитик.

Он также подчеркнул, что, разрабатывая легенды военных учений, российская сторона, в отличие от стран НАТО, не обозначает конкретное государство или альянс.

  • Российский военный
  • © Виталий Тимкив

«Есть лишь формулировка «вероятный противник». В манёврах же блока в последние годы всё чаще в качестве врага обозначена Россия», — заявил эксперт.

Иван Коновалов, в свою очередь, отметил, что в условиях текущей информационной войны, развёрнутой Западом против России, шведским аналитикам «выгодно рассматривать сценарии, в которых Москва представлена как агрессор».

«То, что РФ якобы собирается на кого-то напасть, — откровенные фантазии сотрудников FOI», — заключил аналитик.

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