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«В целом достойно»: Путин об итогах работы правительства на фоне пандемии COVID-19
24 декабря 2020, 14:10 • 82 • В России
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с членами правительства. Глава государства подводит итоги работы кабмина в уходящем году. RT ведёт трансляцию.
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