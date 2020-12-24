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«В целом достойно»: Путин об итогах работы правительства на фоне пандемии COVID-19

24 декабря 2020, 14:10  •  82 • В России
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с членами правительства. Глава государства подводит итоги работы кабмина в уходящем году. RT ведёт трансляцию.
 
 

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