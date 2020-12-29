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В трёх шагах от США: Россия ворвалась в список мировых аутсайдеров по COVID-19

29 декабря 2020, 01:30  •  86 • В мире
Россия по общему количеству случаев заражения коронавирусом буквально ворвалась в список мировых аутсайдеров, перешагнув рубеж в 3 млн инфицированных. Наша страна заняла четвёртую строчку антирейтинга, остановившись в трёх шагах от лидера - США.
По последним данным оперштаба, за минувшие сутки в нашей стране было выявлено 29 258 новых случаев коронавируса. Исключением, к сожалению, не стал ни один регион нашей страны - хотя бы по одному случаю инфицирования, да было обнаружено в каждом из 85.
При этом бессимптомными оказались только 15,6% среди обнаруженных за последние 24 часа случаев - то есть примерно каждый седьмой.
Антирекордов COVID-19 за прошедшие сутки установить в России не успел, но тем не менее есть один неутешительный момент. Если считать с начала пандемии, то по общему количеству случаев заражения коронавирусом наша страна буквально ворвалась в список мировых аутсайдеров по COVID-19.
На утро сегодняшнего дня, если взять в расчёт данные Университета Хопкинса, планку в 3 млн случаев заражения перешагнули только три страны: США (18,7 млн случаев), Индия (чуть больше 10,1 млн случаев) и Бразилия (почти 7,5 млн случаев).
Теперь эту компанию, к сожалению, пополнила и наша страна: всего на сегодняшний день в нашей стране уже выявлено 3 021 964 случая коронавируса. Тем самым Россия заняла четвёртую строчку антирейтинга, остановившись всего в трёх шагах от лидера - США.

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