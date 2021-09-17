В трёх городах Германии людям вкалывали испорченную вакцину от COVID-19

Несколько сотен немцев привили от коронавируса вакциной с истёкшим сроком годности.

В Германии скандал с американской вакциной Moderna. По информации СМИ, в трёх городах страны жителей прививали просроченной вакциной.

Случаи использования испорченного препарата зафиксированы в городах Зиндельфингене, Ройтлингене и Эсслингене. По данным Bild, вакцину вкололи 840 гражданам.

По предварительным сведениям, причиной оплошности с американским препаратом стала неверная маркировка.

Уточняется, что в Зиндельфингене вакцина была введена с 8 августа по 14 сентября, а в Ройтлингене и Эсслингене - после 9 сентября.

По информации издания, специалисты не ожидают каких-либо серьёзных последствий для привитых.