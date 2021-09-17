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В трёх городах Германии людям вкалывали испорченную вакцину от COVID-19
17 сентября 2021, 22:20 • 96 • В мире
Несколько сотен немцев привили от коронавируса вакциной с истёкшим сроком годности.
В Германии скандал с американской вакциной Moderna. По информации СМИ, в трёх городах страны жителей прививали просроченной вакциной.
Случаи использования испорченного препарата зафиксированы в городах Зиндельфингене, Ройтлингене и Эсслингене. По данным Bild, вакцину вкололи 840 гражданам.
По предварительным сведениям, причиной оплошности с американским препаратом стала неверная маркировка.
Уточняется, что в Зиндельфингене вакцина была введена с 8 августа по 14 сентября, а в Ройтлингене и Эсслингене - после 9 сентября.
По информации издания, специалисты не ожидают каких-либо серьёзных последствий для привитых.
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