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«В три раза на три месяца»: Путин поддержал увеличение пособия по безработице

27 мая 2020, 20:20  •  67 • В России

- Обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах: внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным, хочу это подчеркнуть, максимальным на всех уровнях власти! - на протяжении всего совещания по ситуации на рынке труда Владимир Путин повторил эти слова несколько раз.

В России, как и во всем мире, в результате эпидемии коронавируса и экономического спада сложилась очень непростая ситуация с безработицей, и она требует от властей особого напряжения.

- Сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемии стали важнейшими приоритетами в нашей работе, и это, безусловно, справедливо, потому что на первом месте всегда и везде должны быть люди, - заявил Путин. - Количество официально зарегистрированных безработных в России растёт, и сейчас это порядка 1 миллиона 900 тысяч человек.

Президент напомнил, что был установлен базовый критерий для поддержки бизнеса, а ключевыми принципами стали сохранение трудовых коллективов и зарплат работников. Кроме этого адресную поддержку получили и семьи с детьми, где кто-то из родителей остался без работы, а с 1 июня будет вдвое повышен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком.

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛОЖИЛ

- Увеличить пособие по безработице всем потерявшим работу, в том числе и тем, с кем это случилось до коронавируса

- Дать право на доплату в 3 тысячи рублей на детей и тем, кто потерял работу до 1 марта.

- Закрепить понятия комбинированной занятости и удаленной работы в трудовом кодексе.

- Продлить выплату минимального пособия по безработице тем, кто потерял на него право, на три месяца, подняв его размер при этом в три раза - до 4500 рублей.

- Выплатить индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело, пособие в размере 12 130 рублей.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ И КАНИКУЛЫ НА ДВА ГОДА

Министр труда и занятости Антон Котяков заявил, что по мнению его ведомства пик роста безработицы еще впереди - в третьем квартале текущего года. А в качестве одной из мер борьбы с ней он предложил опробованную во всем мире практику - общественные работы.

- Для помощи гражданам, которые оказались под риском увольнения, предлагаем организовать общественные работы или временную занятость. Предприятия, организовавшие такие общественные работы, смогут получить компенсацию части затрат, - сказал министр. - Около 280 тысяч россиян сейчас находятся в неоплачиваемых отпусках. Более 3 млн сотрудников переведены в режим неполной занятости.

- Мы предлагаем продлить ранее утвержденный механизм налоговых каникул для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей до 2023 года, собственно для всех категорий предпринимателей, - выдвинул свое предложение губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- Высокая безработица - это показатель того, что мощности экономики недозагружены, а также сохраняется существенный дефицит спроса, - подытожил Путин. - И решение этих проблем - важнейшая задача общенационального плана действий по восстановлению экономики. Действия в этой сфере должны быть соотнесены с той уникальной ситуацией, в которой страна находится ввиду эпидемии.

Путин - о безработице в России.

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