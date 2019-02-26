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В ТПП прокомментировали слова Тимошенко о покупке Украиной российского газа

26 февраля 2019, 15:54  •  125 • Украина
Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.
 
© Павел Паламарчук РИА Новости
 

«Что касается поставок газа на Украину, то прямых поставок быть не может, это понятно, потому что существует неправомерное судебное решение Стокгольмского арбитража, по которому Украина пытается арестовывать активы «Газпрома», — заявил Танкаев.

По его словам, происходит реэкспорт российского газа, поступившего на территорию Евросоюза через Украину, и никаких новостей здесь нет.

Ранее в Госдуме отреагировали на заявление Тимошенко.

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