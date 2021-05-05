В тот же день - перевод на 1,8 млрд: Журналисты узнали детали развода Билла и Мелинды Гейтс

Бывшая жена Билла Гейтса получила несущественные доли акций крупных компаний 3 мая. Журналисты отметили, что акции перешли в её собственность в день объявления о разводе пары.

Бывшая супруга основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда получила ценные бумаги на сумму 1,8 млрд долларов. Ей достались акции крупной железнодорожной компании и крупнейшего автодилера США, выяснили журналисты.

Акции Мелинде Гейтс были переведены 3 мая через фонд Cascade Investments, через который Билл Гейтс владеет акциями ряда крупных компаний. Bloomberg отмечает, что сделка может быть связана с разделом имущества пары при бракоразводном процессе. Во всяком случае, в этот же день Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе.

Теперь Мелинда Гейтс стала обладательницей акций Канадской национальной железнодорожной компании (1,5 млрд долларов США) и крупнейшего автодилера США Autonation (300 млн долларов США). При этом Bloomberg указывает, что речь идёт о несущественных долях акций этих компаний, так что решающего значения роль экс-супруги основателя Microsoft в работе этих компаний не сыграет. В активе фонда Билла Гейтса остаются ценные бумаги крупных компаний на сумму в 50 млрд долларов. Среди них акции компаний по переработке отходов, производителя сельскохозяйственной техники и водных очистительных систем.

Известно, что при разводе Мелинда Гейтс заявила о желании жить отдельно от бывшего мужа. Однако экс-супруги продолжат совместную работу в собственном благотворительном фонде.