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В торговой войне Китая и США проигрывают автомобили России

03 декабря 2018, 17:24  •  178 • В мире
Дональд Трамп объявил миру об очередном выигранном сражении на полях бесконечной торговой войны с Китаем. Китайцы согласились резко уменьшить пошлины на импорт американских автомобилей
Автор:
Мельников Михаил
Милые бранятся
Стремясь развивать собственное автомобильное производство, Китай установил очень высокие ввозные пошлины на импортные машины. Так, для новых «американцев» они составляли 25%. От этого пострадала и Россия — отечественные «Лады» и собранные у нас иномарки сейчас очень трудно продать в Китай, непомерная пошлина сделала их слишком дорогими для местного рынка.
Ситуация изменилась летом 2018 года: Китай снизил пошлины до 15%... для всех, кроме американцев. Сейчас импортеры машин из США, по словам Трампа, вынуждены платить в бюджет 40% от стоимости товара, фактически это означает прекращение экспорта. Для сравнения, США до начала «торговой войны» брали с ввозимых в страну китайских автомобилей лишь 2,5%. Действительно, выглядит несправедливо. Теперь ситуация изменится.
Переговоры между США и Китаем — это сеанс одновременного взаимного шантажа, выражающегося в ведении переговоров по сотням товарных позиций. Мы много писали об этой «войне» — десятки статей, сотни новостей. Уже нет смысла в очередной раз пересказывать все нюансы требований США к Китаю и подробности ответных упреков. Тема «Что тут может выиграть Россия» также обсосана со всех сторон, и аналитики с переменным риторическим успехом уходят от честного ответа: «ничего».
Ё-экономика
Фото: www.globallookpress.com
Свое поражение в этой торговой войне Россия уже потерпела — тем простым фактом, что она в ней не участвует. Это не сытый нейтралитет Швейцарии и Швеции во Второй мировой, это гордое неучастие Андорры и Сан-Марино, которых просто никто не замечает. По объемам производства и экспорта потребительских товаров — а именно об этом спорят две крупнейшие экономики мира — мы стали самыми натуральными карликами.
Нет санкций против наших чулок и носков, компьютеров и телефонов, хлеба и зрелищ, потому что в мировом масштабе их не существует. Никто не хочет останавливать поток дешевых российских товаров, угрожающий местной экономике, потому что этого потока нет.

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