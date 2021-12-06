В тонированной машине без номеров: Путин прибыл на встречу с премьером Индии

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Рандеву высокопоставленных лиц проходит в столице азиатского государства

Сегодня, 6 декабря, российский лидер Владимир Путин прилетел в Индию, чтобы переговорить с премьер-министром страны Нарендрой Моди о развитии отношений между двумя государствами и других насущных делах. Прибытие кортежа российского главнокомандующего попало на видео. Любопытно, что Владимир Владимирович перемещается по Нью-Дели в черной тонированной машине без номеров.



Черный "Аурус" президента России следовал сразу за машиной сопровождения. Задние стекла автомобиля затонированы. Впереди, по всей видимости, сидят водитель и сотрудник службы безопасности.

Индийский премьер-министр встретил российского президента в Хайдарабадском дворце, который находится в самом центре столицы государства. Сначала лидеры двух стран сделали несколько совместных снимков, а после удалились в зал для переговоров. Стоит отметить, что Владимир Владимирович встретился с руководителем Индии впервые с ноября 2019 года.

Во время беседы с первым лицом Индии глава России отметил, что двум государствам удалось установить тесные связи в перспективных сферах энергетики и высоких технологий. Уже в ближайшее время стороны планируют отправить индийского космонавта за пределы орбиты.

Владимир Владимирович подчеркнул, что оба государства заинтересованы в дальнейшем укреплении и развитии отношений.

Также Путин отдельно обратил внимание на то, что Москва и Нью-Дели активно сотрудничают в военной сфере. Уже сейчас на индийских и российских землях проходят совместные военные учения двух государств. Владимир Владимирович подчеркнул, что в этом вопросе контакты будут только укрепляться.

Российский президент не обошел своим вниманием и ситуацию вокруг афганского государства. Путин подчеркнул, что Россию очень беспокоит обстановка в этой стране, так как Москва всегда внимательно отслеживает все, что связано с терроризмом и наркотиками, передает интернет-издание "МИР24".

К слову, этой осенью стало известно, что индийская армия очень хочет заполучить аналог мощнейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".