В том и антитело: в ГД предложили давать QR-коды привитым иностранной вакциной

Привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19 гражданам предложили выдавать QR-коды. Как выяснили «Известия», такие поправки к правительственным законопроектам подготовили к внесению в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР. По их мнению, все, кто имеет антитела COVID-19, должны пользоваться равными правами. Свои поправки к законопроектам о QR-кодах готовят в КПРФ, не исключают их внесения и в партиях «Единая Россия» и «Справедливая Россия». По мнению экспертов, депутаты планируют смягчить законопроекты, чтобы не допустить роста социальной напряженности.

Официально и не очень

Как сообщил «Известиям» зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, либерал-демократы подготовили свои поправки к правительственным законопроектам о QR-кодах. Оба документа были внесены в парламент кабмином 12 ноября, они касаются обязательного предъявления гражданами цифровых пропусков для посещения общественных мест, а также при передвижении на поездах и самолетах.

— Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел. Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код. Плюс мы предлагаем поправку об амнистии всех, кто получил поддельные QR-коды. Им необходимо дать возможность вакцинироваться, — пояснил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что окончательного решения о поддержке законопроектов партией еще не принято. Оно будет официально озвучено ближе к рассмотрению новых норм на заседании Госдумы, а также с учетом внесения в них предложенных поправок.

Предложения ЛДПР отчасти разделяют в КПРФ, где изначально выступили против законопроектов, однако теперь намерены провести на эту тему специальные парламентские слушания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— На 8 декабря фракцией запланировано проведение соответствующих слушаний. Там мы определим свою окончательную позицию, но, конечно, поправки готовятся. В них речь идет о том, чтобы QR-коды были стимулом для граждан. Также мы будем решать вопрос о тех, кто неофициально переболел, имеет антитела, но не может получить QR-код, — сообщил «Известиям» член фракции, зампред комитета Госдумы по здравоохранению Алексей Куринный.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов рассказал «Известиям», что пока партия по этим законопроектам готовит вопросы правительству.

— Может быть, авторы законопроектов после общения с фракциями изменят свою позицию. Конечно, вопросы по получению QR-кодов есть — в том числе для граждан, которые не могут прививаться по различным уважительным причинам, — пояснил парламентарий.

Еще одно предложение — сделать бесплатными для населения экспресс- и ПЦР-тесты на коронавирус. Если граждане получают госуслуги, за это должно платить государство; если тест требуется по работе, то оплата должна производиться за счет работодателя; если же речь идет о развлечениях (театры, кино, рестораны), платить придется бизнесу, добавил Олег Нилов.

Источник во фракции «Единая Россия» сказал «Известиям», что пока говорить о каких-либо поправках партии преждевременно.

— Детальное обсуждение законопроекта начнется после 5 декабря, когда депутаты вернутся с региональной недели. Очень серьезное обсуждение с участием правительства пройдет во фракции и профильных комитетах. От этого будет зависеть необходимость внесения каких-либо поправок, которые могут появиться после этого диалога, — пояснили в ЕР.

В пресс-службе фракции «Новые люди» отметили, что пока изучают законопроект.

— С 29 ноября начинается у депутатов Госдумы региональная неделя. Во время нее мы намерены обсудить эти законопроекты в субъектах, пообщавшись там с нашими избирателями, — пояснили «Известиям» в пресс-службе партии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как сообщил в эту среду спикер Госдумы Вячеслав Володин, отзывы на обе инициативы от регионов, Общественной и Счетной палат, Совета Федерации должны поступить в парламент до 14 декабря.

— В адрес Госдумы, депутатов поступило более 120 тыс. официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. Все они внимательно изучаются. Это мнение людей. По этим вопросам нам предстоит диалог с правительством — инициатором законопроектов о QR-кодах, — сказал спикер.

Встречи с представителями кабмина, по его словам, пройдут во всех фракциях.

Поверить на слово

Как сообщил «Известиям» источник, близкий к правительству, вопрос предоставления QR-кодов тем, кто переболел неофициально, обсуждался еще до внесения законопроекта. Основанием для выдачи цифрового пропуска, как утверждает собеседник редакции, в этом случае мог бы становиться результат теста на антитела с достаточным их количеством. Срок действия QR-кода предлагалось определять на основе информации, полученной участковым врачом от переболевшего человека.

Кроме того, говорит источник «Известий», выносилась на обсуждение и ситуация с теми, кто купил сертификат о прививке, однако затем решил вакцинироваться.

Рассмотреть предложение о выдаче QR-кодов гражданам, которые переболели коронавирусом в легкой форме и не обращались в медицинские учреждения, 23 ноября пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом он заявил во время заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей

«Известия» направили запрос в правительство о том, в какие сроки кабмин планирует принять решение по этому вопросу.

Несмотря на то что новости о внесении в парламент правительственных законопроектов заметно подстегнули процесс вакцинации в стране, эксперты пока не торопятся делать прогнозы об их смягчении или ужесточении. Хотя глава политической экспертной группы Константин Калачёв считает, что достаточно было бы отказаться от введения QR-кодов на транспорте и при авиаперелетах. Ситуация с пандемией постоянно меняется, отметил он — например, сейчас идет спад четвертой волны. Но насколько жесткими могут быть новые меры на фоне снижения заболеваемости, предположить довольно сложно.