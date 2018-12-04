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В том, что самые низкие зарплаты в России в Карачаево-Черкесии, виноват Центробанк - экономист Хазин
04 декабря 2018, 03:09 • 33 • Политика
Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки, а самые низкие - в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщают СМИ. Экономист Михаил Хазин винит в ситуации Центробанк, убивающий предприятия и малый бизнес ради поддержания ликвидности мировой долларовой системы.
Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкого автономного округа, самые низкие - в Дагестане и Карачаево-Черкесии, говорится в исследовании агентства «РИА-Рейтинг». Насколько эта информация соответствует действительности, Царьграду рассказал экономист Михаил Хазин.
Он отмечает, что на Севере просто высокие надбавки к зарплатам, которые еще остались от советских времен, и поэтому там высокие зарплаты. При этом там очень мало населения, жизнь там достаточно серьезная, и так просто туда не поедешь.
Он добавил, что новые пенсионеры, которые будут там появляться - это настоящая катастрофа. Потому что людям негде работать. В отсутствие рабочих мест люди вынуждены заниматься разного рода приработками с чрезвычайно низкими зарплатами.
По поводу ситуации с работой в Карачаево-Черкесии Михаил Хазин сообщает, что лично бывал в регионе и видел, что там происходит. Люди там работают и работают хорошо. Однако работы там реально мало, да еще людям активно не дают работать, не дают кредиты, целенаправленно уничтожают предприятия.
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