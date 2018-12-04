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В том, что самые низкие зарплаты в России в Карачаево-Черкесии, виноват Центробанк - экономист Хазин

04 декабря 2018, 03:09  •  33 • Политика
Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки, а самые низкие - в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщают СМИ. Экономист Михаил Хазин винит в ситуации Центробанк, убивающий предприятия и малый бизнес ради поддержания ликвидности мировой долларовой системы.
Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкого автономного округа, самые низкие - в Дагестане и Карачаево-Черкесии, говорится в исследовании агентства «РИА-Рейтинг». Насколько эта информация соответствует действительности, Царьграду рассказал экономист Михаил Хазин.
Он отмечает, что на Севере просто высокие надбавки к зарплатам, которые еще остались от советских времен, и поэтому там высокие зарплаты. При этом там очень мало населения, жизнь там достаточно серьезная, и так просто туда не поедешь.
«Что касается центральных областей, какая-нибудь там Смоленская, Владимирская, Рязанская, Орловская, - то там, действительно, экономику всю истребили, железной рукой, в 1990-2000-е годы. И по этой причине людям просто негде работать», - сказал Михаил Хазин в интервью Царьграду.
Он добавил, что новые пенсионеры, которые будут там появляться - это настоящая катастрофа. Потому что людям негде работать. В отсутствие рабочих мест люди вынуждены заниматься разного рода приработками с чрезвычайно низкими зарплатами.
«Теоретически надо бы развивать малый и средний бизнес. Но поскольку это противоречит интересам как Центрального банка, так и правительства, то, по этой причине, я думаю, никакого улучшения не будет в ближайшее время», - считает экономист.
По поводу ситуации с работой в Карачаево-Черкесии Михаил Хазин сообщает, что лично бывал в регионе и видел, что там происходит. Люди там работают и работают хорошо. Однако работы там реально мало, да еще людям активно не дают работать, не дают кредиты, целенаправленно уничтожают предприятия.
«Почему это делают? Потому что это соответствует интересам Центрального банка, задача которого - обеспечить отток капитала, поддержание ликвидности мировой долларовой системы, а не развитие российской экономики», - подытожил Михаил Хазин.

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